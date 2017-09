Barcelona Games World presenta al público 130 títulos y 23 novedades en su 2ª edición

La segunda edición de Barcelona Games World (BGW), el salón sobre videojuegos organizado por la Asociación Española de Videojuegos (AEVI) y Fira de Barcelona, experimentará un crecimiento significativo y ofrecerá al público la posibilidad de disfrutar de 130 títulos entre ellos 23 novedades. Todo ello con LOS40 como media partner.

En su segunda edición, la feria ampliará el espacio expositivo con más de 60 mil metros cuadrados (un crecimiento del 17% de la superficie de los stands con respecto a 2016), para mejorar la experiencia de los visitantes y la organización de los contenidos.

Entre las marcas presentes figuran Activision-Blizzard, BadLand Games, Bandai Namco Entertainment, Electronic Arts, Game, Koch Media, Liga de Videojuegos Profesional (LVP), Nintendo Ibérica, Sony Interactive Entertainment, 2K, Ubisoft, Wargaming y Warner Bros. Interactive Entertainment.

Para poder acomodar el crecimiento registrado, BGW ocupará los palacios 1, 2, 5 y la Plaza de l'Univers del recinto de Montjuïc.

De los 130 títulos presentes destacan una veintena de novedades entre juegos y hardware: NBA 2K18 y WWE 2K18 (2K); Call of Duty: WWII, Destiny 2 y Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (Activision); Do Not Feed the Monkeys, Rogue Trooper Redux y ELEX (BadLand Games); Dragon Ball Fighter Z, Ni no Kuni II: el renacer de un reino, Project CARS 2, Naruto To Boruto Shinobi Striker, Ace Combat 7 y Code Vein (Bandai Namco); Overwatch (Blizzard Entertainment); Dissidia Final Fantasy NT, Monster Hunter: World y Sonic Forces (Koch Media); Super Mario Odyssey (Nintendo); EA SPORTS Fifa 18 y Star Wars Battlefront (Electronic Arts); y Gran Turismo Sport, Detroit: Become Human, Uncharted: El Legado Perdido y la nueva apuesta de juego social PlayLink, la inmersión propuesta por las novedades para PlayStation VR como The Inpatient y Bravo Team. (PlayStation).

Además, BGW volverá a reunir al público con grandes mitos del sector. En 2017 visitarán el salón Toru Iwatani, creador de Pac-Man, un personaje y un juego que cambiaron la historia del entretenimiento, y Kazunori Yamauchi, padre de la saga de simulación de conducción Gran Turismo que presentará en el marco del salón su última creación: Gran Turismo Sport.

Ichiro Hazama, productor de Dissidia Final Fantasy NT, también visitará Barcelona para presentar el juego el viernes 6 de octubre a las 16:30h.

Actividades para gamers, profesionales y coleccionistas

Los eSports serán otros de los grandes protagonistas del salón.

BGW acogerá la primera jornada de la Superliga Orange de League of Legends organizada por la LVP, quien organizará también la primera Copa Call of Duty y la SuperLiga de Clash Royale.

PlayStation League llevará a cabo las finales de los PlayStation Plus Challenges que decidirán el campeón de España de esta popular plataforma de Sony. Bandai Namco celebrará el Master Event del Tekken World Tour, el torneo internacional para jugadores profesionales de Tekken 7 con 10.000 dólares en premios.

Nintendo organiza la final del campeonato nacional de Mario Kart 8 Deluxe en la que participan los cuatro ganadores de la fase previa y ocho contendientes más que se clasificarán compitiendo en las jornadas previas de la feria.

Y por último, GAME eSports traerá a las arenas del Palacio 1 las competiciones de Tekken 7, Project Cars 2, Marvel vs Capcom: Infinite, Injustice 2, Dirt 4, F1 2017, Forza Motorsport 7; un espacio donde los asistentes también podrán jugar a Mario + Rabbids Kingdom Battle y Tom Clancy's Rainbow Six Siege.

Por otro lado, RetroBarcelona, el certamen líder en gaming vintage, regresa a BGW con motivo de su quinta edición, de la que será protagonista la saga Street Fighter, ya que el clásico de lucha de Capcom celebra este año su 30 aniversario.

Con 5.000m2 de exposición y 250 máquinas donde redescubrir los títulos más destacados de los años 80 y 90, RetroBarcelona tendrá también un espacio de conferencias, una zona de juego con videoconsolas, ordenadores y recreativas (pinballs y arcades), un amplio espacio de exposición con sistemas clásicos de 8 bits como Amiga, Amstrad, Atari, Commodore, MSX o Spectrum, y una zona de compraventa donde encontrar consolas y videojuegos clásicos a la venta.

BGW contara también con diversas actividades lúdicas que combinaran las experiencias multimedia con música, desfiles y concursos.

Entre ellos destaca el concurso de cosplay, que repetirá tras el éxito de su primera edición.

El sábado 6 de octubre el escenario ubicado en el palacio 5 acogerá los desfiles de los cerca de 40 participantes que optarán a los premios de las cinco categorías: Best of the show, Confección, Caracterización, Armadura y Premio honorífico.

Games Pro, presente y futuro de la industria

Con el objetivo de potenciar al máximo el talento nacional, AEVI y Fira de Barcelona organizarán la Co-Op Business Zone, un espacio para profesionales que acogerá actividades de networking y de formación.

Los días 5 y 6 de octubre se organizarán encuentros entre 99 desarrolladores y 35 publishers e inversores con el objetivo de crear una plataforma para impulsar nuevos proyectos.

La Co-Op Busines Zone también acogerá una serie de workshops los días 7 y 8 de octubre, que abordarán temas clave para los emprendedores del sector como lo son la monetización, el marketing o los modelos de negocio.

El salón BGW también quiere mostrar su compromiso con la innovación educativa a través de un programa especial de talleres y conferencias que fomenten el uso y desarrollo didáctico del videojuego.

Este espacio, coordinado por profesores en activo y con experiencia real en las aulas, abordará temas clave como la gamificación en las escuelas, la educación en el período 2030-2050, o las profesiones del futuro.

En este sentido también habrá un espacio sobre formación superior en videojuegos, donde diferentes universidades mostrarán las opciones formativas disponibles en este ámbito.

Además, los días 6 y 7 de octubre, el salón acogerá la primera Game Jam, una competición por equipos para estudiantes universitarios que consistirá en el desarrollo de un videojuego.

Los grupos participantes constarán de 3 a 5 miembros y deberán desarrollar, en menos de 30 horas, un juego de una temática que se desvelará al inicio de la competición.

Como dificultad añadida, la composición de los equipos también será sorpresa, y los concursantes serán distribuidos por la organización de acuerdo con su perfil, con el objetivo de formar grupos equilibrados.

En total se entregarán 5 premios: Mejor Juego, Más original, Mejor concepto artístico, Premio a la innovación tecnológica y un Premio Especial.

Un salón de récords

El primer BGW superó todas las expectativas al contar con la presencia de las principales marcas del sector, agotando las entradas disponibles y registrando 121.980 visitas, récord de un evento de videojuegos en España.

La AEVI, coorganizadora del evento, representa toda la cadena de producción de la industria de los videojuegos en España y está integrada por 16 compañías, que representan más del 90% del mercado español: Activision-Blizzard, BadLand Games, Bandai Namco Entertainment, Delirium Studios, Electronic Arts, Game, Koch Media, Liga de Videojuegos Profesional, Nintendo Ibérica, Novarama Technology, Sony Interactive Entertainment, 2K, Ubisoft y Warner Bros. Interactive Entertainment.