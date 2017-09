India Martínez denuncia en Instagram que ha sido atracada

No ha sido un buen día para India Martínez. La cantante cordobesa ha sido atracada esta tarde.

Con una foto en Instagram, mostrando las heridas que le han causado el forcejeo en la muñeca, la cantante cordobesa ha querido denunciar esta situación: “No entiendo que aún haya individuos que interrumpan la paz de uno atacándote por la calle y llevándose todo lo que tienes encima sin escrúpulo. ¡Penoso!”

Ha aprovechado la publicación para dejar claro que se encuentra bien, pero que el tiempo le da a cada uno lo que se merece: "Aprovecho este escaparate, no para que me vean frágil y herida, sino para decirles que sólo dan pena, que son unos miserables cobardes, y que tarde o temprano uno tiene lo que se merece... Al menos no pasó nada más grave".

En cuanto a las heridas de la imagen, India también explica cómo se las ha hecho: “Si me encuentro herida es porque impulsivamente protegí lo mío y les perseguí. No hubo éxito y quedé tendida en la carretera, pero no queda otra que levantarse y hacerse más fuerte. ¡Todo está bien familia!”

En apenas unas horas, India ha recibido miles de comentarios de apoyo, pero no solo de sus fans. Compañeros de profesión como David Otero o presentadoras como Cristina Pedroche también han querido enviarle mucho ánimo.

En LOS40 nos alegramos de que India esté bien y que la cosa no haya acabado peor. ¡Mucho ánimo India!