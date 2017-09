El nuevo disco de Miley Cyrus, una oda al amor

Parece que Miley Cyrus ya no está de mal humor y su nuevo disco lo demuestra: Younger Now es una oda al amor y al buen rollo. Este viernes, 29 de septiembre, la artista lanzó su quinto álbum de estudio y se parece más a su etapa de Hannah Montana que a la Miley de Bangerz. Y oye, quizá nos encontremos ante los once temas más auténticos de la carrera de Cyrus.

Para empezar, la artista asegura haber escrito ella sola todas las canciones. ¿Será por eso que en este nuevo trabajo de Cyrus solo se habla de amor?

Si lo comparas con sus dos anteriores trabajos, Miley and her Dead Petz y Bangerz, lo primero que llama la atención a la vista si lo escuchas en Spotify (sí, a la vista que no al oído), es que en Younger Now no hay ningún tema con el “explicit” delante.

Es decir, la etiqueta que sirve para categorizar aquellas canciones que tienen palabrotas no tiene cabida en Younger Now. En Miley and her Dead Petz, 13 canciones de 23 la llevaban.

Pero Miley ya no es esa Miley. La artista, aunque ha dedicado una de sus canciones a Malibu, con quien se ha vuelto a reencontrar es con Nashville (ciudad por excelencia del Country donde se crió).

La ex estrella Disney ha demostrado que lo suyo es este género estadounidense y junto a su madrina, Dolly Parton, canta una de las mejores canciones de su nuevo trabajo: Rainbowland. Un tema relacionado con el fuerte activismo LGTBQ de la artista y que es toda una delicia escuchar.

Y es que Miley ya ha demostrado en numerosas ocasiones, interpretando clásicos como Jolene o Lilac Wine, que su voz está hecha para el country.

En Younger Now, Miley canta sobre todo al amor. No solo tiene cabida Liam Hemsworth en temas como Malibu, I Would Die For You o Miss You So Much, también su exnovia: Stella Maxwell.

En She’s Not Him Miley podría estar sincerándose, contando cómo dejó a la modelo para volver con Liam. “I just can’t fall in love with you cuz you’re not him. Yeah, she’s not him” (“No me puedo enamorar de ti porque no eres él. Sí, ella no es él”)

No hay duda de que Miley se sincera del todo en su nuevo disco, dejando de lado los martillos, las bolas de demolición y la lengua para afuera. Miley es más Miley que nunca y Younger Now es la prueba de ello.

Una fiesta en Nashville para celebrar la salida de su disco

Para celebrar la salida de Younger Now, Miley ha celebrado una fiesta en Nashville. Rodeada de su familia, de sus amigos y de cientos de fans, la artista ha interpretado los temas de su nuevo trabajo.

#YoungerNow album release party !!!!! OUT everywhere ! @billyraycyrus Una publicación compartida de Miley Cyrus (@mileycyrus) el 30 de Sep de 2017 a la(s) 1:48 PDT

¡Pero no solo eso! Hasta se ha atrevido a cantar junto a su padre Billy Rae Cyrus el clásico de Nancy Sinatra These boots are made for walking.