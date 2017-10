Este modelo perdió la mitad del pelo y dejaron de llamarle

Quien es guapo es guapo, ya sea con pelo o calvo. Pero si te dedicas al mundo de la pasarela y tu pelo era tu principal sello de identidad, las marcas para las que trabajabas dejarán de llamarte.

Ha sido el caso de Justin Hopwood, que en menos de dos años ha perdido gran parte de su cabello. ¿La causa? La misma que la de millones de hombres alrededor del mundo: la alopecia.

Quizá su nombre no te suene, pero seguro que has visto su cara en las campañas de Ralph Lauren. Y es que Justin se convirtió en el modelo favorito de la marca de 2010 a 2015.

Justin Hopwood en una de las campañas de Ralph Lauren. / Ralph Lauren

Desde que comenzó a sufrir alopecia, el modelo sudafricano ha visto como su pérdida de pelo estaba ampliamente relacionada con el descenso de llamadas para trabajar.

“Perder tu pelo es perder tus ingresos”, declara para GQ USA. Justin, que se hizo un nombre en el mundo del modelaje masculino cuando con 21 años fue seleccionado para la campaña de Abercrombie y Fitch, estuvo dos años obsesionados con su problema de alopecia.

“Para alguien que se dedica al mundo de la belleza es como ‘sabemos que es un tío impresionante, pero tiene la mitad de la cabeza sin pelo “, dice Justin

Tras dos años consumiendo hormonas para favorecer el crecimiento capilar, Hopwood ha decidido no luchar más contra la genética y cortar por lo sano rapándose totalmente el pelo.

“Una vez que lo aceptas, puedes aprender de ello y crecer. Ahora tengo alopecia, pero no es un gran problema. El pelo podría volver, pero si no lo hace nadie me va a odiar por ello”, asegura Justin en la entrevista.

La historia de este modelo de 29 años tiene moraleja: una vez que te aceptes a ti mismo, los demás también lo harán. ¿Lo volverá a llamar entonces Ralph Lauren para trabajar?