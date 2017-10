“Harry Styles parece más una prueba de vestuario de ‘Austin Powers’ que una propuesta vanguardista”

Harry Styles es uno de esos artistas que ha sabido reinventarse y llevar al público donde él quería.

Le conocimos como miembro de una boy band que, para qué engañarnos, a nivel prestigio no es lo más aceptado.

Pero no le importo y demostró que siendo un grupo creado, como era One Direction, se podía hacer buena música y, lo más importante, llegar a millones de personas que sentían sus canciones.

Pero luego llegó emprender la carrera en solitario y ahí estaban las dudas porque eran cinco chicos cada uno dispuesto a hacerse un hueco.

Harry tardó, de hecho, por el camino se desvió hacia el cine para participar en su primera película. Pero luego llegó el disco que nos dejó a todos con la boca abierta porque era mucho más adulto de lo que podíamos haber imaginado.

Y eso no le ha hecho perder puntos porque a sus fans enloquecidas se han añadido ahora esos que dan tanta importancia al prestigio. Sí, ahora le han admitido en el club.

Pero su carisma va más allá de lo musical. Reservado con su vida privada y medido con sus redes sociales, ha sabido crear misterio en torno a su vida y lo que nos llega, a pequeñas dosis, va siempre cargado de un aura artística que se ha convertido en seña de identidad.

Y eso lo traslada a su forma de vestir, muy personal y que muchos consideran que es ejemplo a seguir por los que se creen modernos y vanguardistas.

Lo cierto es que los trajes que está utilizando para presentar su debut en solitario no pasan desapercibidos. Estampados, colores y cortes muy determinados que hoy llevamos a examen.

Y no voy a opinar yo, para que no digan. He recurrido a dos expertos en esto de las tendencias. Victoria Zárate es directora de moda de Tentaciones y de estilismo sabe un rato.

Juan Avellaneda, aparte de ser un fantástico estilista como demostró en Cámbiame la etapa que sustituyó a Cristina Rodríguez, diseña para hombres y lo tiene claro: “Bravo por Harry Styles. Es de los pocos artistas que consiguen arriesgar sin caer en el mal gusto y su estilo encuentro que es muy acertado para su edad, muy contemporáneo y…CHAPEAU”.