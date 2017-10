Todo lo que pensabas que Jared Leto hizo durante el rodaje de Escuadrón Suicida es mentira

Hace algo más de un año que llegaba a los cines Escuadrón Suicida y la promoción en los meses anteriores había sido brutal. No era para menos. La película contaba entre sus protagonistas con actores como Will Smith, Jared Leto, Cara Delevingne o Margot Robbie.

Las críticas no la acompañaron pero sí los resultados en taquilla así que la segunda parte estaba asegurada. Y ha sido ahora en la gira promocional de Jared Leto con motivo del lanzamiento de su nuevo sencillo con su banda Thirty Seconds to Mars (a los que podrás ver, por cierto, en LOS40 Music Awards el próximo 10 de noviembre en el Wizink Centre de Madrid) cuando hemos sabido que muchas de las cosas que se contaron tras el rodaje de Escuadrón Suicida no eran ciertas.

El actor también encarna ahora al villano de Blade Runner 2049 y por eso no paran de sucederse las entrevistas en las que admite que la mayoría de lo que en su día se contó acerca de su método para dar vida a Joker en Escuadrón Suicida es mentira.

Ni regalaba condones usados a sus compañeros de rodaje, ni les mandó ratas muertas ni nada por el estilo. Todo ello, se´gun cuenta el propio Leto en Entertainment Weekly Radio, fueron invenciones de la prensa.

Lo que sí ha admitido es que en su momento hizo a sus compañeros los regalos que consideró que podría haber hecho el mismo Joker de haber sido un personaje real.