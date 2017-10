Con MadTown Days by Jim Beam descubrirás a los artistas del futuro

Si te encanta la música, y descubrir a grupos sorprendentes antes que nadie, te tengo una nueva cita que no te querrás perder. Jim Beam -el bourbon número uno en el mundo-, además de ser tendencia, se asocia a la vanguardia musical y te presenta el festival MadTown Days by Jim Beam.

Se trata de un ciclo de conciertos que, en próximas semanas y en distintas salas de Madrid, te mostrará la riqueza y la diversidad de la música hecha en España. Estas bandas y artistas ya están creando su propia historia. Y te invitamos a ser testigo, viviendo la emoción y la intensidad de la música en directo. Todo esto mientras descubres el sabor de Jim Beam. No sé a ti, pero a mí me suena a planazo.

Vivirás esas sensaciones viendo a tres nombres muy especiales que tocarán en próximos días en este MadTown Days By Jim Beam.

Smile

La banda de Getxo, liderada por John Franks, grabó su nuevo disco entre ola y ola. Grandes aficionados al surf, se las han ingeniado para transmitir en su música esa sensación de estar bañado por el mar, pisar la arena y dejarse abrazar por el sol. Ellos siguen construyendo su historia con 'Happy Accidents', un álbum que te devolverá al verano gracias a canciones como “When The Lights Change” o “Light You Up”.

A Smile podrás verles en directo el próximo viernes 6 de octubre, a las 21 horas, en la Sala Copérnico de Madrid dentro del MadTown Days by Jim Beam. Su sonido pasa por el indie folk más alegre y el pop sesentero; aunque ellos traen ese sonido al presente, y lo hacen aún más bailable, gracias a los elementos más coloridos de la música electrónica.

Lucía Scansetti

Si hablamos de artistas que crean su propia historia, esta joven madrileña lo ha hecho de forma pausada pero firme. Tiene el magnetismo y la personalidad de quien lleva 10 discos publicados, pero no: Lucía Scansetti apenas tiene un disco publicado. Ese álbum (‘Dimensions of Dialoge’, 2015), nos sirvió para descubrir la sensibilidad de una artista que viaja entre los sonidos más evocadores y atmosféricos. Hay mucha sofisticación en canciones como “Fools” o “Dare”, que te harán sacar la libreta de referencias y apuntar a otras mujeres fuertes como Fiona Apple o PJ Harvey.

Lucía Scansetti toca en el MadTown Days by Jim Beam el próximo 20 de octubre, a las 20:30 horas en el Café Berlín de Madrid. Allí comprobarás toda la actitud de esta promesa que pisa el escenario como una gran realidad de nuestra música.

Delaporte

Es uno de los grandes descubrimientos de nuestra música esta temporada. Delaporte son un dúo compuesto por la española Sandra Delaporte y el italiano Sergio Salvi. Dice Sandra que descubrir la electrónica le cambió la vida; aquella experiencia le demostró que la música podía ser concebida de otra forma, sin que ello supusiese una pérdida en el mensaje y en las emociones.

El grupo utiliza esa electrónica como canal de experimentación, para crear canciones que envuelven, arropan, susurran y hacen que te dejes llevar por el ritmo. Hay un punto de locura festiva en canciones como "Guale" o “Pájaro Salvaje”, mis favoritas de las seis que acaban de publicar bajo el título ‘One’. Delaporte tocan en el MadTown Days by Jim Beam el próximo 21 de octubre, a las 21 horas, en la Sala Icon Stage de Madrid. Será el primer gran paso de una historia prometedora que apenas empieza a construirse. En todos estos conciertos habrá degustaciones de Jim Beam, un delicioso whisky americano (bourbon para los amigos) que te descubrirá un sabor que deberías haber conocido antes. ¿Brindamos con Jim Beam por el futuro de la música? ¿Quieres contarle a todo el mundo cómo descubriste a esas bandas que triunfarán en los festivales del año que viene? Te invito a construir esa historia junto a Jim Beam en el MadTown Days. En próximos días, te seguiré descubriendo este apasionante cartel de actuaciones en directo. Mientras tanto, disfruta de esta playlist…