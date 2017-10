Ricky Martín pone rumbo a Puerto Rico en busca de su hermano desaparecido

El huracán María ha dejado Puerto Rico desolado. La catástrofe ha provocado que el país entero sufra las consecuencias de un fenómeno natural devastador: decenas de fallecidos y heridos, daños materiales, cortes en la comunicación...

Muchos artistas se han movilizado para aportar su granito de arena al país caribeño. Ricky Martín ha sido uno de ellos. El cantante pasa por uno de sus momentos más duros tras confirmar que no consigue contactar con su hermano tras el huracán.

Please donate. Link in bio. #hurricanemaria youcaring.com/rickymartin Una publicación compartida de Ricky (@ricky_martin) el 23 de Sep de 2017 a la(s) 12:53 PDT

"Estoy muy preocupado porque no he podido comunicarme con mi hermano, no sabemos dónde está".

Por ello, Ricky Martín ha decidido viajar a Puerto Rico. El objetivo no sólo es buscar a su hermano, hasta ahora en paradero desconocido, si no también ayudar al país entero tras la catástrofe.

Junto a él viajan otros puertorriqueños como Luis Fonsi, Nikcy Jam o Chayanne. Todos ellos pretenden aportar el máximo posible a su país de origen, ayudando como sea y dando visibilidad a las consecuencias de este desastre.

Fondos de ayuda para Puerto Rico

El propio Ricky Martín ha iniciado una campaña de donación de fondos en YouCaring.com para poder ayudar a los afectados por el huracán María.

Mi gente necesita. Ayúdame. Link in bio youcaring.com/rickymartin Una publicación compartida de Ricky (@ricky_martin) el 22 de Sep de 2017 a la(s) 1:16 PDT

Otra artista que también se ha sumado a la recaudación de fondos es Jennifer Lopez, que pasa por una situación similar.

La cantante también ha asegurado en Instagram que no había podido contactar con sus familiares de Puerto Rico: "ni yo ni mi primo hemos podido escuchar su voz".

Junto a Marc Anthony, la artista lidera Somos una Voz , una coalición de cantantes para ayudar a los afectados por el huracán. A través de la plataforma de crowdfunding Gofundme, la gente puede aportar el dinero que crea necesario.

Alejandro Sanz, Maluma, Ed Sheeran o Bruno Mars ya se han unido a la campaña. Agua, refugio, medicinas, generadores de electricidad o cualquier cosa es ahora necesaria en Puerto Rico.