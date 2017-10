Ana Torroja explicó a Bertín “ligues” de Mecano, rivalidades y un tema tabú

Bertín Osborne visitó el hogar de Ana Torroja para la nueva entrega de 'Mi casa es la tuya'.

Allí hablaron de cómo el destino había jugado todas sus cartas para convertirla en cantante - "yo eso no lo buscaba" - del éxito de Mecano y su separación después.

El inicio de Mecano sin Ana Torroja como cantante principal

La cantante expilcó que había empezado como corista de los hermanos Cano: "Primero cantaba Jose, yo hacía los coros y algunas veces venía Nacho". Desveló que el primero que apostó por el grupo y por ella como cantante principal fue "el Capi" de CBS.

Entonces cantaron en pubs y colegios mayores: "Allí ellos ligaban mucho y a veces con chicas que tenían novio y teníamos que salir por patas", reía.

Recordó también en aquellos momentos los conciertos no eran como ahora y "la gente no respetaba e iba a lo suyo, nos escupían, tiraban comida..."

Cuando lograron el éxito inesperado, ella recordó que la fama no la llevó nada bien: "Soy muy tímida y me entró como agorafobia. Me refugiaba en mi familia".

El anuncio sorpresa de la separación del grupo

Aún así, durante muchos años se convirtieron en el grupo más seguido del país: "Yo no me di cuenta de lo que éramos hasta que me fui a Nueva York". Allí se mudó cuando la presión la dejó sin voz y volvió a encontrarse con ella misma.

Después llegó el momento en el que José anunció por sorpresa que no seguiría en el grupo y ella sintió que se le "caía el mundo encima".