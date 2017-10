Las audiencias sí afectan a Jorge Javier Vázquez: “No está siendo fácil”

En las últimas semanas, muchos son los titulares que los medios de comunicación y las redes sociales han dedicado a Jorge Javier Vázquez, titulares negativos que sobre todo abordan el mal funcionamiento de Gran Hermano Revolution y la comentada ausencia del presentador en Sálvame.

Aunque durante GH 17 prefirió hacer caso omiso a las críticas, el presentador titular del reality ha optado ahora por sincerarse a través de su blog en Lecturas sobre lo que está sucediendo en este inicio de temporada.

Y es que este año, las audiencias parecen estar afectando más de la cuenta a Jorge Javier y su entorno. "Cuando volví al Deluxe mi pareja me dijo: ''Mañana, ya verás los titulares, volverán a decir que estás hundido'. No me gusta que le pasen factura estas cosas. Pero también es verdad que no debe ser agradable leer cosas así sobre tu pareja. Supongo que no le gusta por lo que pueda llegar a afectarme", explica.

Venir a Lisboa y acabar disfrutando en Caparica. Quiero ser portugués. Una publicación compartida de Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez) el 2 de Oct de 2017 a la(s) 10:04 PDT

Aun así, Jorge Javier Vázquez admite que esto forma parte de las reglas de un juego al que él lleva entregado muchos años, aunque le afecte irremediablemente: "El inicio de temporada no está siendo nada fácil, para qué vamos a engañarnos".

¿Por qué se ausentó de Sálvame?

Tras el malogrado arranque de Gran Hermano Revolution, Jorge Javier Vázquez no volvió a hacer acto de presencia en el universo Sálvame.

Fue este sábado 30 de septiembre cuando el presentador volvió a coger las riendas del formato de La fábrica de la tele tras una ausencia muy polémica.

Aunque una primera versión decía que Jorge Javier tenía diferencias "publicitarias" con la cúpula de su programa, Mediaset confirmó más adelante que el presentador catalán estaba centrando todos sus esfuerzos en sacar adelante la decimoctava edición de GH.