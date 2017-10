Rocío Cabrera dejó Sweet California y ahora deja la música

Rocío se planteó volver a la música. Tiene temas compuestos, pero ese mundo no es fácil y finalmente no ha podido ser. Gracias a tod@s.

No sabemos qué pasará en un futuro, ni siquiera Rocío lo sabe. Ella va a seguir cantando, pero de momento no de manera profesional.

Decimos de momento porque como hemos dicho el futuro es incierto, pero por ahora no contéis con música nueva por su parte. Mucho ánimo 💋

Por supuesto no olvidéis que ella os quiere muchísimo y os debe absolutamente todo, eso no ha cambiado y no cambiará.