Siete temazos de Loreen más allá de ‘Euphoria’

Loreen alcanzó su máxima fama en la música, indudablemente, gracias a Euphoria. Con este tema ganó el Festival de Eurovisión en 2012, año en el que situó este hit en lo más alto de las listas Europeas.

Mucho ha llovido desde entonces. Loreen publicó ese mismo año su álbum de estudio Heal y este 2017 ha estrenado un EP, Nude.

Sin embargo, y a pesar de no contar con varios discos en el mercado, Loreen ha sacado varios singles muy interesantes más allá de Euphoria.

De su época cercana a Heal destacan My Heart Is Refusing Me y We Got The Power.

Después de estos temas, otro hit de la cantante es I'm In It With You, una canción que Loreen sacó en 2015. Este mismo año también estrenó Paper Light (Higher) y Paper Light (Revisited).

Este año 2017 la artista probó suerte con Statements. Quiso volver a Eurovisión con este tema, pero no pudo ser. Tras este hit ha seguido fiel a su estilo con otros temas como Body, Ocean Away, Jungle o su último single, '71 Charger.

Como queda comprobado, Loreen tiene muchas más música que Euphoria. Además, todos sus temas siguen un estilo muy similar, consiguiendo mantener su identidad y su particularidad a lo largo de toda su carrera.