Ya vimos los 10 juegos que no faltarían en la memoria de esa hipotética “N64 mini”; ahora tenemos que echar un vistazo a esos juegazos de la máquina que nos dejamos por el camino, aunque algunos de ellos no estamos tan seguros de que pudieran acabar incluidos en el listado (por diferente motivos).

¡Atentos! Seguro que hay más de uno que no conocéis y que deberíais probar aunque fuera a golpe de emulador…

Yoshi’s Story

El pobre Yoshi se quedó fuera de la primera lista, pero fue por un problema de espacio. Tuvo “plataformas” propio en 64, sucesor espiritual de Mario World 2, aunque sólo fuera por lo de lanzar huevos a los enemigos. No faltará a la cita si la “mini” se hace realidad, lo tenemos claro.

N64 Mini, otros 10 juegos que no deberían faltar.

Mischief Makers

Con muy poca repercusión en España, este Yuke Yuke Trouble Makers o “Mischief Makers” (como se llamó en occidente) es, sin lugar a dudas, uno de los mejores plataformas que tiene la consola. Sólo advirtiendo el logotipo de Treasure en la portada ya se puede intuir lo que espera en el cartucho.

Sin and Punishment

De nuevo Treasure y nunca lanzado en occidente. Un excelente shooter tridimensional sobre raíles que sólo podía jugarse si tirabas de importación allá por el año 2000. Muchos recordareis la segunda parte, publicada en Wii y que sí llegó por estos lares, así, sin justificante previo. Sería un puntazo que Nintendo arreglara el error y la incluyera en la “mini”.

GoldenEye 007

Jugar hoy en día a GoldenEye puede que no te diga demasiado pero, en su día, el shooter de James Bond fue el juego más codiciado del momento, joya de la corona de RARE y motivo de venta de muchas Nintendo 64. Con un sistema de disparo algo distinto al habitual en el que podía dirigirse la mano del arma y siguiendo la película a pies juntillas, Golden Eye 007 hizo historia y como historia que es debería incluirse en N64 mini.

Perfect Dark

También de RARE, pero este ya llega con truco. La compañía que trabajara en exclusiva para Nintendo en su día acabó fuertemente vinculada a Microsoft (vamos, que Microsoft saco el talonario y se la llevo al bolsillo). En ese nuevo periplo, Xbox 360 tuvo su versión de Perfect Dark, el último shooter de N64 y una barbaridad de juego. Por esta razón, no vemos del todo claro donde han quedado los derechos de la franquicia y bien podría haber un contrato firmado que impidiera a Nintendo re-lanzar este título. Crucemos los dedos.

Banjo-Kazooie

Posiblemente, el juego que hizo que mucha gente dejara de mirar a Super Mario 64 como “el mejor”; eso ya va a gustos. Banjo-Kazooie fue otra de los ases que RARE se sacó de la manga para Nintendo. Un plataformas brutal, cargado de carisma y puzles divertidos. Como todo lo de Rare, tras la compra de Microsoft, acabó teniendo entrega en Xbox 360 y, muy posiblemente, exista algún bloqueo de derechos de re-edición para Nintendo.

Banjo-Tooie

No seremos pesados. Es la secuela de Banjo-Kazooie. Es un juegazo. Y como es de RARE y sus personajes se vieron en Xbox, bien podría no llegar. Esperemos que ese contrato que imagino no existe o que tenga fecha de caducidad para que Nintendo haga lo que le dé la gana con sus juegos.

Diddy Kong Racing

Este también es de RARE pero, afortunadamente, los personajes son propiedad de Nintendo, así que, casi seguro, veremos a Diddy y compañía volar en avionetas, derrapar en karts y cogiendo armas y power-ups en globos de colores. Una alternativa perfecta a Mario Kart 64

Turok 2

La esperanza es que se incluyan todos; pero si hay que elegir uno, yo jugaría a Turok 2 toda la vida; aunque sólo fuera por el arma aquella que se enganchaba al cráneo y te vaciaba el cerebro. Turok 2 fue un shooter excepcional; uno de los primeros en sacarle partido al cartuchito de expansión de la 64. Matar dinosaurios con armas brutales es algo que no pasa nunca de moda.

Donkey Kong 64

Lo que veníamos hablando. Los personajes son de Nintendo así que no debería haber problema en que semejante juegazo de RARE quedara seleccionable en el menú de N64 mini. Mario 64, Banjo Kazooie y Donkey 64… no sabrás cual poner.

Y empezamos a darnos cuenta de que la lista de Nintendo 64 se queda muy, pero que muy, apretada con 20 juegos. Llevamos dos posts con el tema y todavía nos faltan “imprescindibles” así que… esperad algún otro post cubriendo un último aluvión de juegos para cerrar nuestro hipotético catálogo de una consola que ni siquiera sabemos si llegara (pero…¿y lo bien que nos lo estamos pasando recordando?)