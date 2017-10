LOS40 Gaming Days hacen parada en Barcelona Games World

Del 5 al 8 de octubre podrás vivir la experiencia en nuestra zona LOS40 Gaming Days en el Pabellón 5 de Barcelona Games World, un espacio de juego organizado por LOS40.

L'Helena de Palafolls s'ha emportat les 2 entrades d'avui pel @BCNGamesWorld !!! Demà pots tornar a participar de 10 a 11 del matí! pic.twitter.com/84m68jxSwl — LOS40 Catalunya (@Los40Catalunya) 2 de octubre de 2017

Allí, los verdaderos aficionados de los videojuegos y la tecnología podrán vivir en primera persona todas y cada una de nuestras actividades. Nuestra zona de LOS40 Gaming Days consta de:

Zona PC Gaming

Una potente zona de ordenadores de última tecnología con todos los accesorios más punteros del sector del Gaming y los eSports.

Todo ello de la mano de New Home. Una zona de 10 PC's completos, con sus accesorios y periféricos. Durante la feria se organizarán torneos de League of Legends.

Zona Videoconsolas

Contaremos con una zona de videoconsolas para que el público pueda disfrutar y jugar a juegos relacionados con música y baile como Guitar Hero, Rock Band, Just Dance, DJ Hero, Let's sing 9, Guitar Hero Life o Pump it up (la máquina arcade de baile).

Al igual que en la zona de PC's se organizarán torneos durante los cuatro días de la feria.

Zona realidad Virtual

Liga VR y Odysseus traen la competición en realidad virtual a nuestro espacio LOS40 Gaming Days. Odysseus es un estudio de desarrollo de videojuegos de realidad virtual, creadores de Gappo's Legacy VR, un juego arcade disponible en Steam VR en Early Access.

Liga VR es una plataforma de competición que une a jugadores y juegos VR que ha sido creada por Jugón Virtual, la mayor comunidad de jugadores en realidad virtual.

Juntos han decidido crear un torneo donde los gamers podrán competir jugando a Gappo's Legacy VR, luchando por la mayor puntuación y con la posibilidad de ganar varios premios.

¡Que no pare la fiesta!

Si todavía no has probado el karaoke con el mejor sistema de reconocimiento de voz, no puedes perderte la nueva entrega de Let's Sing 9 Versión Española con una combinación perfecta de éxitos actuales, clásicos y hits internacionales, hasta completar un total de 35 canciones.

Zona drones

Drones de carreras (DDC) estarán presentes para promover las carreras de drones dentro de la comunidad gamer. El staff de carreras ha preparado dos puestos de simulación de carrera FPV, con gafas y emisora de competición para que los gamers más osados se enfrenten a los mejores pilotos de los Squads DDC.

Durante el funcionamiento de la zona se crearán una sala de circuito on-line para que cualquiera pueda competir desde casa con los mejores pilotos y gamers del momento.

Y más

Al margen de nuestras zonas de juego contaremos con la presencia de diversos colaboradores. L'idem Barcelona dispondrá de un punto informativo sobre los cursos de animación 2D/3d de videojuegos y diseño, entre otros, que imparten en sus instalaciones.

La escuela Codelearn proporcionará información sobre los cursos de programación, robótica y el pensamiento computacional para niños y jóvenes.

Aixam e Innovagames contarán con un espacio de exposición en el que informarán de sus productos. Siendo Aixam lider en coches sin carnet en España y Europa, e Innovagames se dedica a todo lo relacionado con el mundo las reparaciones de consolas y aparatos electrónicos.

Con todo ello, completando así una zona de juegos, tenología y formación que estamos seguros no dejará indiferente a ninguno de sus visitantes.

Te esperamos en el Pabellón 5 ¡¡no lo olvides!!