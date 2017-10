Descubre si eres el peor vecino del mundo con este test

Vivir en una comunidad de vecinos no es fácil. A veces te tocan unos maravillosos y otras veces no tienes tanta suerte y te amargan un poquito la vida. ¿Qué pasa si te tocan de los del segundo tipo? Que te desquicias y tienes que recurrir a ''La magia del silencio'', un libro que ha escrito una monja budista para no pelear con los vecinos. Vamos para crear tu propio silencio interior y pasar del resto.

Según El Gallo este libro no lo necesita sus vecinos porque él ni siquiera desayuna en su casa para no molestar al resto y se deja la ducha abierta para que no se oiga nada. Nosotros no le hemos creído y hemos querido hacerle el test del buen vecino.

El test del buen vecino 1- ¿Cuando quieres poner música la pones bajita o haces que los propios cimientos del edificio bailen bachata? 2- ¿Por las áreas comunes pasas rápidamente sin molestar o solo te falta montar bautizos en ellas? 3- ¿Si oyes a dos vecinos discutir en el portal de tu casa cierras la ventana y no te asomas o diréctamente les montas el sálvame mientras les lanzas trozos de pollo? 4- ¿Las quedadas en tu casa se parecen más a amigables meriendas o más bien a fiestas en las que hay que acabar haciéndole una prueba de embarazo al gato? (Por Jorge Yorya)

Tras esta serie exhaustiva de preguntas ha salido que Dani Moreno es un buen vecino. Tanto tanto que dice que en su salón se pone los cascos en vez de escuchar música en alto (yo esto no me lo creo, pero bueno). Eso sí, tiene un punto débil. Cuando otros vecinos hacen ruido la lía bien. Ele a ver si aprendemos de él.