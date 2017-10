Zendaya se atreve a decir lo que nadie más podría (sobre Disney)

Zendaya ocupa la portada del último número de la edición estadounidense de Glamour y, dada la trascendencia de tal honor, parece que se ha decidido a hablar alto y claro sobre un problema que en Hollywood todos conocen pero del que nadie parece tener una opinión.

La actriz de 21 años, que en breve estrenará El gran showman, no ha tenido reparos a la hora de hablar de su paso por Disney Channel y todo lo bueno y lo malo que aquello supuso.

Una publicación compartida de Zendaya (@zendaya) el 3 de Oct de 2017 a la(s) 6:15 PDT

Las declaraciones se dan, además, en el momento en el que la emisora ha decidido renovar por una cuarta temporada la serie de la que ella es protagonista, K.C. Undercover.

Hace dos años que esa serie comenzó su andadura y Zendaya decidió que la familia de la protagonista tenía que ser negra, según cuenta en la revista.

Taking pictures in front of my roses and shit... Una publicación compartida de Zendaya (@zendaya) el 21 de Ago de 2017 a la(s) 5:36 PDT

“Mucha gente, que no es gente de color, no entiende lo que supone crecer y no ver alguien parecido a ti en los medios convencionales. Todavía queda mucho por hacer en ese campo” es otra de las explosivas declaraciones de la actriz acerca de la falta de diversidad en la ficción.

No es la primera vez que se acusa a las cadenas estadounidenses de falta de modelos fuera de la norma establecida.

Zendaya, una vez más, se atreve a decir lo que otros solo murmuran.