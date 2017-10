Bella Thorne revoluciona las redes: “No soy j*didamente perfecta”

Las redes sociales arden con Bella Thorne.

Más que la foto desnuda o la sesión de fotos ligera de ropa de Bella Thorne para la edición mexicana de la revista GQ, lo que está dando la vuelta al mundo es su mensaje sobre la belleza que ha transmitido en sus redes sociales.

"Pedí específicamente que no hubiera retoques en esta foto, y dejadme deciros que tengo inseguridades acerca de prácticamente todo. Es algo natural y humano. Podréis ver estas fotos y pensar, 'Oh, cállate Bella', pero debéis saber que cada vez que alguien se mira al espejo simplemente no ve lo que el resto ve. Sabed que es completamente normal sentirse inseguros y es aceptable" explica la intérprete.

✨✨ @gq @gqmexico #bellathornegq Una publicación compartida de BELLA (@bellathorne) el 2 de Oct de 2017 a la(s) 12:50 PDT

"Honestamente desearía que todos hablaran más sobre sus inseguridades para que más gente en el mundo pudiera saber que no están solos. Eso está bien. Como personaje público que soy, sé que habitualmente en las sesiones de fotos para una revista hay un poco de retoque. Porque si ellos muestran las cicatrices de mi acné, las arrugas de mi frente o que mis dientes no son perfectamente blancos, la gente verá las fotos y dirá que no soy perfecta. Y la mayoría de la gente no quiere que el público los destruya y lo entiendo. Pero que le den, yo estoy aquí para decirles que es cierto, no soy J*ODIDAMENTE PERFECTA, SOY UN SER HUMANO Y SOY REAL. Así que moved el culo y olvidadlo" concluye Bella Thorne.

La actriz no ha dudado en mostrar su cuerpo para reivindicar que no existe un único tipo de belleza y que ella, aunque diga que no, es perfecta a su manera.