Vuelve la simulación de Forza 7. 

Lo que nos lleva al apartado técnico. De verdad, si buscáis realismo, no habéis visto nada igual. Uno diría que Forza 6 tenía poco margen de mejora (y es verdad), pero cuando ves el efecto de la lluvia sobre los cristales y los cielos mejorados ahora con vida propia, te das cuenta de que no todo lo que hay que tocar está sobre el terreno.

Y los coches…. De verdad, perded el tiempo haciendo zoom en los modelos de los coches; haced zoom al faro delantero, por ejemplo, y veréis hasta el tornillo de encaje del embellecedor. Es enfermizo el nivel de trabajo y detalle que pone Turn10 en sus juegos, para beneficio del consumidor, por supuesto.

La única lástima es que pocos circuitos se atreven a lucir el motor con estructuras diferentes, montañas, cambios de altura o terreno edificado (como el de Dubai, por ejemplo)… el resto (la gran mayoría) son circuitos cerrados profesionales que desde luego pueden quitar el hipo de un día de tormenta, pero que no sorprenderán tanto como puedo hacerlo un circuito semi-urbano.

De la oferta no vais a tener queja, sólo el modo “carrera” para convertiros en el mejor del mundo es material suficiente para no sacar el disco de la consola en unos cuantos meses. Tiene un patrón algo más lineal que en anteriores entregas, que a gusto de un servidor es lo más indicado (no me gusta tener que pensar demasiado) y es un vicio absoluto.