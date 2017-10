8 fotos de Vannessa Hudgens que demuestran que el amor de su vida no es Zac Efron

Aunque hace más de seis años que no están juntos, no hay millennial que no recuerde la pareja formada por Zac Efron y Vanessa Hudgens.

La pareja, igual que Justin Bieber y Selena Gomez en su momento, se convirtieron en todo un fenómeno. ¡No había día en el que no apareciese una foto de ellos en las revistas!

Hudgens y Efron se conocieron en el rodaje de High School Musical y se convirtieron en la pareja teen del momento. Pero en 2010, tras cinco años de noviazgo, decidieron poner fin a su relación. Ya sabéis, “sus agendas no les permitían verse lo suficiente”.

Aunque a día de hoy siguen siendo muchos los fans que desean su vuelta como pareja, en LOS40 demostramos con ocho fotos que realmente el verdadero amor de Vanessa es su actual novio: Austin Butler.

😍😍 @austinbutler Una publicación compartida de Vanessa Hudgens (@vanessahudgens) el 2 de Mar de 2016 a la(s) 5:31 PST

Si eres seguidor de la serie Las crónicas de Shannara, seguro que su nombre te suena. Austin lleva con Vanessa desde 2011 y en sus redes demuestran que están hechos el uno para el otro.

Si no lo crees, ¡mira sus fotos! A nosotros nos han bastado como prueba. ¿A ti no?