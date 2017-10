¡Siete candidatos pueden revolucionar la lista este sábado!

La lista de candidatos esta semana parece el metro en hora punta. Nada menos que siete nuevos temas pueden incorporarse a la lista este sábado. Pasemos a enumerarlos sin más dilación.

No sabemos cuál es el secreto de Shakira para convertir en éxito cada nueva canción que saca. Hagamos memoria: La bicicleta, con Carlos Vives, fue número 1 de LOS40 en agosto de 2016; Chantaje, su tórrido dúo con Maluma, llegó a lo más alto de nuestra lista el pasado diciembre; en mayo, hizo lo propio con Me enamoré.

Ahora nos presenta Perro fiel, una potente colaboración con Nicky Jam, que puede entrar en la lista si recibe apoyos suficientes con #MiVoto40Shakira.

La veteranía es un grado en el caso de U2; la banda irlandesa tiene una larga historia ligada a LOS40 que ahora puede ampliar con su nuevo single, You're the best thing about me.

Se trata del primer single de Songs of experience, el decimocuarto álbum de la banda de Bono, concebido como continuación de su disco de 2014 Songs Of Innocence. Es un grupo con multitud de seguidores en nuestro país, que pueden apoyar su entrada con el HT #MiVoto40U2.

Sidecars, el grupo de Juancho, el hermano de Leiva, es uno de los más punteros del rock español actual; sus directos están entre lo mejor del país. La banda publica el próximo 13 de octubre Cuestión de gravedad. Y como las buenas noticias nunca vienen solas, en enero volverán a la carretera en una amplia gira por toda España.

Este quinto disco incluye Tu mejor pesadilla, el tema con el que aspiran a entrar en la lista de LOS40. Para que lo logren, es necesario que los apoyes con la etiqueta #MiVoto40Sidecars en Twitter.

Es uno de los nombres confirmados para LOS40 Music Awards, y además de los gordos: 30 Second to Mars. La banda de rock liderada por el cantante y actor Jared Leto, y que se completa con Shannon Leto (hermano de Jared) a la batería y Matt Watcher al bajo, cuenta con una legión de fans en nuestro país que están deseando volver a disfrutar de su directo.

Mientras tanto, pueden hacer que entren en lista con su nuevo single, Walk on water, si hacen ruido en Twitter con el HT #MiVoto4030SecondsToMars.

Desde que abandonara Fifth Harmony, las cosas no han podido irle mejor a Camila Cabello. De hecho, el pasado mes de junio fue número 1 de LOS40 con Hey ma, su colaboración con J Balvin y Pitbull.

Ahora nos presenta Havana, con Young Thug, un tema en el que incide en sus raíces latinas y en el que rinde homenaje a la capital cubana, algo que ya sucedía en parte de la letra de Hey ma. Harmonizers y Camilazers ya lo están apoyando con el HT #MiVoto40CamilaCabello.

De Noruega procede un viejo (joven) conocido de la lista: Kyrre Gørvell-Dahll, más conocido como Kygo (anagrama de su nombre y su apellido).

Es uno de los reyes del tropical house, que nos hizo bailar no hace mucho con temas como Firestone, Stole the show o Raging. El tema que acaba de publicar se titula Stargazing, con Justin Jesso, y puede devolver al DJ y productor a la lista si el HT #MiVoto40Kygo lo peta en Twitter.

Y por cuarta semana en lista de espera… el DJ enmascarado Marshmello, con Silence, su colaboración con Khalid, una de las estrellas del nuevo R&B en Estados Unidos.

Si quieres que entren en lista, usa el HT #MiVoto40Marshmello en Twitter. ¡Suerte a todos!