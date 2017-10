Rag'n'Bone Man: 7 curiosidades del artista que quiere sacudirnos en LOS40 Music Awards

Aproximadamente, un año. Ese es el tiempo que ha bastado para que el tema Human de Rag'n'Bone Man sacudiera las listas de éxitos, de pronto paralizadas por este corte ceremonioso, de lentitud litúrgica (75 bpm), pero que se expande y retumba como un tifón.

Y que el próximo 11 de noviembre podría convertirse en la mejor canción del año en LOS40 Music Awards, los grandes premios del pop donde, además, podrás escucharla en directo por su intérprete, también nominado a mejor artista revelación de 2017.

La fortaleza de Human, que hablando de lo terrenal nos hace mirar hacia arriba, ha puesto cara a Rag'n Bone Man, un británico de voz hercúlea y honda. Y, en cierta forma, un antisistema del star system (¿demasiado carnoso para ser un it-boy? ¿tal vez mayor —32 años— para encajar como ídolo de clubes de fans? ¿muy tímido para mirar con chulería a la cámara y deslumbrarla?).

Sin embargo, su voz gruesa y concéntrica, y la belleza de sus canciones le han convertido en uno de los artistas más importantes, interesantes y prometedores del momento.

El próximo 10 de noviembre competirá con nombres como Ed Sheeran, The Chainsmokers o Luis Fonsi en los premios de LOS40 (mira aquí todos los nominados). ¡Y la batalla se prevé dura!

Mientras llega la hora, aprende 7 curiosidades sobre este ídolo atípico:

1. Pese a abrazar un soul renovado, tiene influencias también del jazz, el blues, el folk, el hip hop... De hecho, su primer contrato discográfico fue con el sello de rap High Focus. Entonces, firmaba a veces como Dog 'n Bone. ¿Quieres escuchar cómo sonaba esa amalgama de rap-soul?

2. Antes de dedicarse profesionalmente a la música, era cuidador de personas que padecían síndrome de Asperger y Down.

3. Su canción Human no se hizo popular en su país nada más salir al mercado: hizo falta que una concursante del talent show The X Factor la interpretara en directo. ¿Qué versión te gusta más?

4. No, no es un cantante de un solo hit. Prueba de ello son temas enormes que han ido viendo la luz en los últimos meses. La preferida de sus seguidores, tras Human (369 millones de reproducciones en YouTube) es Skin.

5. Ha contestado a aquellos que han arremetido contra su físico (que haberlos, haylos): "No soy Justin Bieber, pero si no te gusta como soy, es tu problema, no el mío", ha advertido el artista, harto, a través de una entrevista en The Telegraph.

6. Su nombre artístico está inspirado en la comedia televisiva de los setenta Steptoe and Son, ficción que Rag'n'Bone Man (de nombre, Rory Graham) vio en bucle. Los protagonistas de la serie son "rag and bone men", es decir, chatarreros.

7. Un día después de actuar en la gala de LOS40 Music Awards, el artista ofrecerá un concierto único en Barcelona, el 11 de noviembre. Mira aquí más información.

Rag'n'bone en cifras:

369.000.000 veces ha sido visto en Youtube el vídeo de Human

156.000 usuarios le siguen en Instagram

le siguen en Instagram 117.000 copias vendió su álbum debut en su primera semana, convirtiéndose en el mejor debut de un artista masculino de los últimos 10 años.

vendió su álbum debut en su primera semana, convirtiéndose en el mejor debut de un artista masculino de los últimos 10 años. 2 premios internacionales de LOS40 Music Awards podrían ser suyos el próximo 10 de noviembre: mejor canción del año y mejor artista revelación.

