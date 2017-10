Demi Lovato tampoco se acuerda de la letra de sus canciones en español

Parece que lo de Justin Bieber y sus problemas para acordarse de la letra en español de Despacito no es un caso aislado. Para nada.

Son muchos los cantantes anglosajones (y parece que ahora más que nunca) que se aventuran a cantar en el idioma de Cervantes. Eso sí, muchos de ellos no recuerdan ni lo que han dicho.

La última artista en no acordarse de una de sus canciones en castellano ha sido Demi Lovato. La artista acudió el pasado lunes a los estudio de radio de BBC para promocionar su nuevo trabajo Tell Me You Love Me. Lo que no se esperaba es que tuviese que reconocer sus propias canciones.

No tuvo ningún problema para adivinar This Is Me o Move Me. Pero cuando le pusieron la canción de Rascacielos (la versión en castellano de su éxito Skyscraper), Demi se quedó en blanco.

En el vídeo, a partir del minuto 3:32 , Demi reconoce que no tiene ni idea de qué canción se trata. “No tengo ni idea”, dice la actriz y cantante.

Podría haber sido peor la situación y que Demi se hubiese olvidado la letra en mitad de un concierto. Además, se trata de un tema de 2011. Quizá no se acordaba por que han pasado seis años desde entonces. Le damos a Lovato el beneficio de la duda.