Maroon 5: Estos son los secretos de su nuevo disco

Red Pill Blues, el sexto álbum de estudio de Maroon 5, nos ha pillado por sorpresa. Sexto disco en quince años de carrera de Adam Levine y los suyos que acaban de anunciar a través de sus redes sociales para pre-reserva desde mañana: 6 de octubre.

No serán 6 sino 4 las colaboraciones de la banda californiana en este disco en el que colaborará con SZA, Julia Michaels, LunchMoney Lewis y A$ap Rocky.

Tampoco serán 6 sino 10 las canciones que incluirá este CD, Red pill blues, que recogerá el testigo del exitoso V que incluía temazos como Animals, Sugar, Don't wanna know o Maps.

What lovers do junto a la solista de R&B y rapera SZA ha sido la canción que sirve como tarjeta de presentación de este álbum que aún reserva algún que otro secreto para nosotros como la fecha de lanzamiento definitiva.

Curiosamente Cold, su colaboración con el también rapero Future, no ha sido finalmente incluida en el nuevo proyecto musical de Maroon 5. ¿La razón? Todo un secreto.

Este es el listado de canciones de Red pill blues:

1. Best 4 U

2. What Lovers Do feat. SZA

3. Wait

4. Lips on You

5. Bet My Heart

6. Help Me Out with Julia Michaels

7. Who I Am feat. LunchMoney Lewis

8. Whiskey feat. A$AP Rocky

9. Girls Like You

10. Closure