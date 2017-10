El secreto de Ariana Grande para estar en forma es más sencillo de lo que crees

Lo de subirse casi diariamente a un escenario y darlo todo no es tarea sencilla.

Cantar, bailar, mantener la energía... El trabajo de un cantante durante un concierto es dificilísimo. Por ello, artistas como Ariana Grande necesitan llevar una rutina de ejercicios concreta y constante.

Sin embargo, tal y como ella misma ha afirmado en una entrevista, el secreto para mantenerse en forma y lucir ese cuerpazo es, únicamente, caminar.

Ariana Grande anda, como mínimo, doce mil pasos al día. Este es el ejercicio que le ha recomendado su entrenador personal Harley Pasternak y que, sin duda, es más que efectivo a juzgar por los resultados.

Ya no sólo para mantenerse en forma, también para cumplir sobre el escenario y sentirse sana.

"Mi entrenador está obsesionado con eso de los pasos. Durante mucho tiempo no comprendía cómo podía ser más efectivo que un entrenamiento completo, pero sí que lo es. Me siento mucho mejor cuando me muevo mucho".