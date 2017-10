Esta mítica canción que te sabes a la perfección no es de quien creías

Hay ocasiones en las que la canciones pasan a la historia por una versión. Hay temas que son muy conocidos gracias a que algún artista ha decidido interpretarlos (y no, no hablamos del compositor o de su cantante original).

El caso de I Will Always Love You es uno de ellos. Si pensamos en este temazo, que nos lo sabemos todos, se nos viene a la mente la gran Whitney Houston. Es su voz la que siempre relacionamos con esta balada, pero realmente la canción no le pertenece.

I Will Always Love You es una canción de Dolly Parton. Fue escrita y grabada por ella en 1973 y, un año más tarde, lanzó el tema en versión más country.

De hecho, el tema lo escribió para su compañero Porter Wagoner después de que tomase la decisión de seguir su carrera en solitario. Ambos formaban uno de los dúos más conocidos de los años sesenta en Estados Unidos.

Sin embargo, la versión de Whitney Houston es la que ha pasado a la historia. Formó parte de la banda sonora de El Guardaespaldas, película donde la artista interpretaba el papel principal y donde debutó como actriz de cine.

Tal fue el éxito que esta versión pronto llegó a las posiciones más altas de las listas mundiales y, por tanto, siempre se ha atribuido erróneamente el tema a Whitney Houston.

Ahora que en Madrid está el musical El Guardaespaldas en taquilla y que la película La Llamada tiene más que presente la música Whitney Houston, creíamos necesario recordar que realmente fue Dolly Parton la que compuso e interpretó este tema por primera vez.