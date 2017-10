Una semana con Super Nintendo Mini. 

El pasado viernes llega Super Nintendo Mini a las tiendas.

El desembarco fue mucho menos desastroso que el de su predecesora, Nes Mini. Prácticamente todo el mundo tuvo su reserva a tiempo para recoger e, incluso, hubo algunas tiendas como El Corte Inglés y Fnac que pusieron a la venta algunas unidades sin reserva.

He aquí algunas impresiones tras haber pasado una semanita con la maquina.

Uno podría imaginar que Nintendo buscaría hacer las cosas rápido y regular para sacar lo máximo posible de la transacción, pero… como dinero van a sacar igual, Nintendo ha optado por fabricar las cosas de forma digna. El acabado de la máquina es competente; el aparatito pesa, el botón de POWER suena y se mueve igual que el de la supernes original y la pulsación del RESET, además de servir para resetear la máquina de verdad, también está muy lograda.

El mando, por cierto, es exactamente igual que el original. Es como tener un mando de SuperNes recién salido de fábrica (en 1990).

El segundo mando…¿para qué?

De esto me di cuenta cuando me senté con un amigo a probar la máquina con dos mandos… Espero que tengas ganas de jugar a Street Fighter 2, al Contra y al Mario Kart, porque prácticamente ningún otro juego ofrece un modo de dos jugadores “de verdad”. Tienes aquello del Mario, en el que primero juega uno y luego otro… y no sé si en el Donkey Kong el segundo mando podía manejar a Diddy pero, desde luego, viendo las cosas con perspectiva, la inclusión de un segundo mando de serie es discutible.

Pero bueno, pero como esto va más de “tener” que de “jugar”, cuanto más… mejor…

Juegos atemporales