Estalla la guerra en Fast and Furious

En los últimos años han sido muchos los rumores que señalaban que en el reparto de Fast & Furious no todo era alegría y emoción.

Muchas de estas fuentes señalaban a una rivalidad de protagonismo entre Vin Diesel, impulsor de la franquicia, y Dwayne Johnson, uno de los personajes que más protagonismo ha cobrado en las últimas entregas.

Michelle Rodríguez ya encendió las alarmas reclamando más protagonismo en la trama para los papeles femeninos bajo la amenaza de dejar la franquicia.

Y ahora Tyrese Gibson ha abierto la veda de la guerra abierta contra Dwayne La Roca Johnson después de que Universal haya confirmado un spin-off basado en el personaje de Hobbs de la saga lo que ha provocado el retraso de Fast 9.

Hasta 2020 no llegará a las carteleras de todo el mundo la película rompiendo su tradicional estreno cada dos años y eso no ha sentado demasiado bien al actor que ha arremetido en sus redes sociales contra los que considera 'fuera de la familia'.

"Enhorabuena a La Roca por romper de verdad la Familia Fast & Furious. Intenté avisarte pero creías que te odiaba. Sólo trataba de mantener la familia unida que es lo que nos hace ser grandes. Nosotros no volamos en solitario. Te lo ofrecieron pero no tenías que haber aceptado una película en solitario de Hobbs. La familia original de Fast & Furious te saluda. A Vin Diesel, Paul Walker, Rob Cohen y Roman Tej nos ofrecieron un spin off y lo rechazamos" asegura Gibson.

Como habéis podido leer en cualquiera de los dos post que ha subido en Instagram, el enfado del actor es más que significativo ante lo que considera una traición al espíritu coral de una de las franquicias más taquilleras de la historia del cine.

Vin Diesel ha sido bastante más comedido en su crítica y ha posteado una foto junto a Tyrese Gibson y al malogrado Paul Walker bajo el texto hermandad, excluyendo claramente a los futuros protagonistas del spin-off.

Brotherhood... Una publicación compartida de Vin Diesel (@vindiesel) el 5 de Oct de 2017 a la(s) 6:57 PDT

Con esta decisión, el futuro de Fast & Furious para la entrega 10 que, presumiblemente, pondrán fin a la franquicia podrían estar en peligro o quien sabe si dejarían de contar con los personajes de Dwayne La Roca Johnson (Hobbs) y Jason Statham (Deckard).