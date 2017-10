Julia Roberts repasa su carrera en nueve divertidísimos minutos

La eterna protagonista de Pretty Woman, Julia Roberts, ha acudido a The Late Late Show with James Corden y ha pasado un rato de lo más divertido.

Como viene siendo habitual James Corden, el presentador más querido por los famosos de Estados Unidos, sacó lo mejor de la actriz y nos regalaron grandes momentos para el recuerdo.

El conductor propuso a la actriz repasar su carrera en menos de diez minutos, y lo consiguieron en nueve. Un reto que parecía imposible por la extensa trayectoria de la americana.

Repasaron su extensa carrera

Julia no es precisamente una recién llegada a Hollywood, desde hace años se la puede ver protagonizando cintas de la industria del cine. Tantas son que han tenido que seleccionar las 26 más míticas.

Comenzando por Nothing Hill, la secuencia siguió con otras como La sonrisa de Mona Lisa, Larry Crowne, Runaway Bride, Steel Magnolias, La guerra de Charlie Wilson, Mystic Pizza, Eat Pray Love, Closer, El día de San Valentín, El día de la madre, Stepmom, Flatliners, Mirror Mirror, Hook, La web de Charlotte, Erin Brockovich, The Pelican Brief, Durmiendo con el enemigo, Mary Reilly, Ocean's 11 y 12, la mítica Pretty Woman y Wonder, su último trabajo.

Aunque la secuencia más larga ha sido la dedicada a su película estrella, Pretty Woman, en concreto a la escena en la que Vivian se venga de las vendedoras de una tienda por no haberla querido atender cuando la consideraban 'inferior' a las clientas de esa boutique.

Un arsenal de triunfos

Pocas actrices pueden presumir de tener en su vitrina tres Globos de Oro, un Óscar a la mejor actriz, un BAFTA, un premio Donostia del Festival de Cine de San Sebastián y un premio SAG.

Únicamente le quedaría el cabezón (un Goya), aunque con su historial es probable que algún día se lo lleve. Méritos no le faltan.