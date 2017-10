Este sábado, 7 de octubre, se cumplen, nada más y nada menos, 40 años de la salida de We Are The Champions. El tema de Queen no solo se ha convertido en un himno del deporte, también de la música.

Con la inconfundible voz de Freddie Mercury, el tema no tardó en posicionarse en las primeras posiciones de las listas musicales de todo el mundo en aquel otoño de 1977. ¡Y no era para menos!

10 curiosidades de 'We Are The Champions' de Queen.

En LOS40, os revelamos diez curiosidades que quizá no sabías.

Según un estudio es la canción más pegadiza de la historia.

No nos lo hemos inventado. Para nada. Según una investigación de 2011 en la que se implicaron psicólogos musicales de la Universidad de Londres y de Nueva York, We Are The Champions es la canción más pegadiza de la historia. Utilizando a miles de personas para el estudio, se impuso sobre Y.M.C.A de los Village People. Así que no te atormentes si se te pega y no puedes dejar de cantarla. Piensa que es lo normal.

La cara B de su vinilo era… We Will Rock You

¿Imagináis lo que tiene que ser vivir en 1977, comprarte el nuevo sencillo de Queen y que tenga dos canciones que pasarán a la historia de la música? Pues sí, sucedió.

La voz de Freddie, el verdadero motor de la canción.

Hace unos años para demostrar el espectacular potencial de la voz de Freddie, Playback FM le quitó todos los instrumentos a We Are The Champions. ¿El resultado? Una impresionante versión a capela que pone los pelos de punta.

En 2005 fue elegida como la mejor canción de la historia

A través de una encuesta en más de 700.000 personas en 66 países distintos por Dotmusic, We Are The Champions fue escogida como la mejor canción de la historia. ¿A alguien le sigue extrañando por qué?

Trump la utilizó en una de sus convenciones.

En julio de 2016, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump la utilizó para entrar en el escenario en su convención en Cleveland, en plena campaña por la presidencia. Queen no tardó en publicar un comunicado donde aclaraba que ellos nunca habían autorizado el uso de su canción para ello.

La canción fue escrita para el álbum A Night At The Opera

Pero parece que a Freddie no le convencía del todo que apareciese junto a Bohemian Rhapsody. Así que decidieron reservarla para adelante.

La canción fue escrita para el Manchester United

Sí, ¡y acabó convirtiéndose en uno de los himnos más coreados en cualquier deporte! Sobre todo por los ganadores.

En 2001 Robbie Williams grabó una versión

Junto a los miembros de Queen, Brian May y Roger Taylor. Esa versión se utilizó como banda sonora de la película Destino de Caballero, protagonizada por Heath Ledger.

Incluso Crazy Frog lanzó su propia versión

La famosa rana Dj que triunfaba a mitad de los 2000’s no pudo resistirse a sacar la propia versión del clásico de Queen.

Su posición en las giras era el penúltimo lugar

We Are The Champions es un tema perfecto para acabar, pero teniendo en cuenta de que hablamos de Queen y cualquiera de sus canciones es una obra maestra, era We Will Rock You con el que decidían acabar.