Sam Smith reza para anunciar su nuevo disco

La vida de Sam Smith ha dado un giro radical en los últimos cinco años hasta el punto de convertirse en uno de los solistas más prometedores de la industria musical británica del momento.

In the lonely hour, su álbum debut, le catapultó al estrellato mundial aunque canciones como Stay le hayan creado algún quebradero de cabeza por demanda de plagio.

Triunfador de los Grammy, los Brits y los Oscar, a Sam Smith le pasó factura su extensa gira mundial hasta el punto de tener que pasar por quirófano para no perder su increíble voz.

Tres años después de su debut y con la mochila repleta de sabores dulces y amargos, Sam Smith tiene todo preparado para lanzar su segundo álbum de estudio, The thrill of it all, al que reza con todas sus fuerzas.

Porque el segundo sencillo que conocemos de este disco, tras Too good at goodbyes, lleva por título Pray. Se trata de un temazo soul producido por Timbaland y escripo por Smith y su habitual colaborador Jimmy Napes.

Como digo, es la seguna canción que Sam Smith desvela del total de 10 que forman su nuevo proyecto musical y que cuenta con una única colaboración: No peace (con Yebba).

No tendremos que esperar mucho para tener en nuestra colección el nuevo disco de Sam Smith. The thrill of it all se pondrá a la venta el próximo 3 de noviembre.

Este es el listado de canciones anunciado por Sam Smith: