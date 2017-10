6 razones de por qué Kygo podría convertirse muy pronto en el mejor artista del año

Han pasado algo más de dos años y medio desde que el DJ y productor noruego Kygo se dejó caer por primera vez en nuestra Lista de LOS40.

Por aquel entonces, tenía 21 años, venía acompañado por el cantante australiano Conrad Sewell y nos ofrecía un tema dirigido a la pista (Firestone) que sonaba más desacelerado e intimista que las propuestas de los DJ que reinaban en las listas.

Y que fue catalogado como una mezcla de "deep house, synthpop y ambient". Un sonido que invitaba a bailar con los ojos cerrados, más cercano a la levitación, que a los saltos.

Hoy, varios singles de éxito, colaboraciones estelares y dos Nº 1 en nuestra lista después, podría convertirse en el mejor artista del año 2017 el próximo 10 de noviembre, en la gala de LOS40 Music Awards, donde se subirá al escenario para interpretar algunos de sus hits.

El artista parte con dos candidaturas: el de mejor artista y mejor videoclip internacional.

Al otro lado, competidores de peso como Ed Sheeran, Shawn Mendes, Bruno Mars y Charlie Puth.

Aquí hay 7 razones para tomarse su candidatura muy en serio.

1. Instigador de uno de los sonidos que han revolucionado la electrónica.

Seguro que has oído hablar del tropical house, ese género electrónico que fue, para muchos de nuestros DJ y locutores -entre ellos, Cristina Boscá o David Álvarez- el más importante de los que marcaron el curso 2016. Supuso un antes y un después. Y Kygo es su responsable.

2. Toda una inspiración

No solo es pionero de un sonido, sino que este ha sido tan exitoso e influyente que ha inundado las remezclas de otros Dj (desde Mr. Probz a Kungs) y se ha colado en la obra de artistas que no tienen nada que ver con los anteriores, desde Mike Posner, a Justin Bieber.

3. ¿El colaborador más cotizado?

Ningún vocalista de renombre le dice "no" y todos quieren que aporte su toque mágico a sus producciones. Cuenta con colaboraciones con Julia Michaels, Selena Gomez, Ellie Goulding, Kodaline.. Hasta los legendarios U2 han querido apuntarse a la moda tropical y le han contratado para hacer un remix uno de sus singles, You're the best thing about me. Así quedó:

4. Cifras de récord

Su colaboración con Selena Gomez, It ain't me (abajo) se convirtió el pasado mes de mayo en el mayor hit de la artista en Spotify, con 370 millones de reproducciones. Ese mismo tema consiguió en abril liderar la Lista de LOS40. Dos años antes, Kygo ya se había convertido en el artista que había conseguido más rápido los 1.000 millones de streams en Spotify.

5. Buenos temas

Su ojo para conseguir singles emotivos pero que no pierden de vista la pista ha logrado resultados redondos . Ya en 2015 su tema Stole the show logró la primera posición de nuestra lista, si bien hubo de esperar al otoño para conquistarlo, una estación más proclive al espíritu Kygo que el verano. En los últimos tiempos nos ha regalado éxitos imbatibles como, además del de Selene, First time o Stargazing.

6. Virtuoso y formado

A los 6 años, este fan de Avicii (a quien le han comparado) aprendió a tocar el piano y a diferencia de otros productores, tiene formación musical.

