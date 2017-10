¿Qué canciones nuevas nos trae octubre?

Aunque las temperaturas no nos den tregua y sigamos rozando los treinta grados, lo cierto es que ya hemos empezado el otoño. A diferencia de lo que pensábamos octubre no nos ha traído ráfagas de viento y lluvias, ¡para nada!

Lo que sí nos ha traído octubre es una larga lista de canciones nuevas y muy variadas. Hay de todo, desde lo nuevo de C.Tangana hasta colaboraciones tan esperadas como la de Maroon 5 con Julia Michaels.

Porque aunque octubre no suela estar entre nuestros meses preferidos, musicalmente promete mucho. Así que ¿a qué esperas para escuchar todos estas nuevas canciones?

Pa Que Brille - C.Tangana

El rey del trap, porque podemos llamarlo ya así, ha lanzado su álbum debut: Ídolo. C.Tangana ha apostado por Pa Que Brille para presentarlo. Oye, y el tema brilla. ¿repetirá el éxito de Mala Mujer?

How Long - Charlie Puth

Parece que este es el año del estadounidense. Ya os decíamos que Charlie Puth es todo un experto en fabricar hits. Para How Long apuesta por un ritmo funky para hacernos bailar. Y, por supuesto, lo ha vuelto a conseguir.

Whatever Yoy Want - Pink

Pink se ha animado a darnos un pequeño adelanto de su nuevo álbum, Beautiful Trauma. Con Whatever You Want, nos trae un tema más tranquilo de lo que nos tiene acostumbrado, donde combina unas estrofas que rozan el rap con un estribillo melódico.

Help Me Out - Maroon 5 y Julia Michaels

No nos extraña que Maroon 5 haya querido colaborar con una de las artistas revelación de este año: Julia Michaels. Con una base electrónica de fondo, la voz de Adam Levine y Michaels van dando forma a Help Me Out.

Pray - Sam Smith

Sam Smith no solo estrena novio este mes, también canción. El cantante británico vuelve a traernos una bonita balada con Pray. Acompañado del sonido del piano y un coro al más puro estilo góspel, Smith continúa en su línea. Oye, ¡y nos encanta!