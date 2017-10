Esto demuestra por qué Malú no será invisible en LOS40 Music Awards

Por mucho que Malú diga en su nuevo single, Invisible, eso de “quiero el poder de desaparecer”, estoy segura de que, en su caso, sería imposible que surtiera efecto.

No, Malú ha nacido para ser visible y llenar todo lo que le rodea de luz, que por algo se ha convertido en una de las artistas españolas más importantes de nuestro país.

Teníamos claro que no podía faltar en LOS40 Music Awards de este 2017. Estará el próximo 10 de noviembre en el Wizink Center de Madrid para presentarnos esa nueva canción con la que ha vuelto a demostrar que, lo quiera o no, brilla con cada cosa que hace.

Todavía la recuerdo cuando la entrevisté con su primer disco. Era apenas una niña que se disponía a entrar en un mundo de adultos. Por aquel entonces le costaba hablar, era tímida, todo lo contrario a lo que vemos ahora en la tele cuando se mete en su papel de coach.

Y es que aunque sólo tiene 35 años su trayectoria es bien larga, es lo que tiene empezar tan pronto. En ese tiempo ha madurado, evolucionado y cambiado pero siempre manteniendo su luz, la misma que brilló en estos 10 momentazos de su carrera que seguro que no ha podido olvidar.

Tras nuestros premios tendremos que sumar uno más porque estamos convencidos de que su actuación será memorable.

#1. DEBUT DE ÉXITO. Malú estaba sumergida en un entorno musical pero lo que de verdad le motivó a grabar su primer disco con apenas 15 años fue que le permitía escapar del cole.

Sus expectativas no iban más allá de perderse las clases y nunca imaginó que de aquel primer disco, Aprendiz, se venderían 650.000 ejemplares consiguiendo 4 discos de platino (que por aquel entonces costaba más que ahora conseguirlos).

#2. Nº1 de LOS40. Desde que en octubre de 2001 consiguió su primer nº1 de LOS40 con su canción Toda, ha vuelto a repetir hazaña en otras cuatro ocasiones, dos de ellas junto a Manuel Carrasco y Antonio Orozco. No muchas artistas femeninas españolas pueden decir que acumulan 5 Nº1 en nuestra lista.

#3. CHICA DISNEY. Sí, puede que algunos no lo recuerden pero podemos decir que Malú fue una chica Disney y no porque participara en ninguna de sus series sino porque tras su debut de éxito fue elegida para interpretar Mi reflejo, el tema principal de Mulán.

#4. SOLD OUT. En 2014 Malú logró algo que ninguna otra artista femenina había logrado antes: Colgar un ‘sold out’ en cuatro conciertos en el Palacio de Deportes de Madrid (actual Wizink Center) dentro de una misma gira.

Momentazo que seguro que recuerda cada una de las 60.000 personas que acudieron a verla. Lo consiguió con la gira de Sí y lo repitió, años después, con la gira Caos.

#5. LOS40 MUSIC AWARDS. Puede presumir de ser la artista femenina española con más premios de LOS40, 5 en total.

El primero llegó en 2010 cuando su canción Blanco y negro fue elegida la mejor del año. En 2013 se llevó otro en la misma categoría por Vuelvo a verte junto a Pablo Alborán. Y un año después completó el palmarés con el de mejor artista, gira y canción, convirtiéndose en la gran protagonista de esa noche.

#6. LA VOZ. En 2012 fichó por un nuevo formato televisivo que tenía la música como protagonista: La Voz. Y desde entonces no ha faltado a ninguna de sus ediciones convirtiéndose en la única que ha sido coach en todas.

Aunque si habría que quedarse con un momentazo de esta experiencia televisiva, posiblemente sería el día de la final en la que su equipo ganó por primera vez con David Barrull.

Luego repetiría con María Parrado (en la edición Kids) e Irene Caruncho. Veremos qué tal le va este año.

#7. EMBAJADORA ANDALUZA. Aunque nació en Madrid, Malú siempre ha sentido el sur en sus venas. Como parte de una familia de flamencos, cada vez que oye un quejío se le revuelve algo por dentro.

Por eso no nos extrañó que la Junta de Andalucía le concediera su Medalla como reconocimiento a toda una carrera.

#8. EN DIRECTO. Si hay un concierto que tiene que recordar con especial cariño es el que dio el 3 de febrero de 2004 en la sala Pachá de Madrid.

Un concierto que quedó grabado para la posteridad, el primero que sacaba en DVD y en el que contó con su padrino, Alejandro Sanz además de Antonio Orozco, David DeMaría o su padre, Pepe de Lucía.

#9. CARRETERA Y MANTA. La solidaridad ha sido una constante en la vida de Malú que ha colaborado con una larga lista de causas y organizaciones. Una de ellas, el cáncer de mamá que la llevó a participar en este corto realizado por Leticia Dolera.

Cuatro mujeres que saben lo que es esta enfermedad le acompañan en esta road movie a la que, además, pone banda sonora.

Hoy y siempre #SumateAlRosa 💗💗💗 #DiaContraElCancerDeMama Una publicación compartida de Malú (@_maluoficial_) el 19 de Oct de 2016 a la(s) 5:02 PDT

#10. CON OLOR PROPIO. No eres artista hasta que no tienes tu propia fragancia, fíjate bien, casi todos tienen una y Malú no iba a ser diferente. La suya se llama Live Love Music y la presentó en 2014.