Todos tenemos un ‘momento Alejandro Sanz’ y lo hemos comprobado

A estas alturas ya no hace falta enumerar las cifras mareantes que rodean la carrera de Alejandro Sanz. Ya nadie duda de que es uno de los imprescindibles en la historia musical de nuestro país.

Y pese a que ya lleva más de 25 años de carrera mantiene intacta esa capacidad que tiene de sorprendernos y enamorarnos con cada cosa que hace y que bien valen un premio Golden.

Así que, estamos convencidos de que su actuación en LOS40 Music Awards será uno de esos momentos difíciles de olvidar. Todavía puedes comprar tu entrada para el 10 de noviembre en el Wizink Center porque tenemos una cosa clara: ¡La vamos a liar!

Y por si alguno duda de esa universalidad de la que puede presumir Alejandro, hemos hecho investigación de campo en nuestra redacción y hemos llegado a la conclusión de que TODO EL MUNDO tiene su momento Sanz. Su recuerdo, anécdota o canción favorita de uno de nuestros artistas más internacionales.

#VIAJE A MIAMI. Rompo el hielo. Recuerdo que cuando entré a trabajar a LOS40 mi primer viaje internacional fue a Miami para entrevistar a Alejandro Sanz. Me recibió en su casa (la que tenía alquilada en ese momento), me ofreció una copa de vino blanco y charlamos de todo un poco (porque me habían encargado que hiciera un perfil de su carrera). Al acabar me enseñó el embarcadero y en una charla más personal pude convencerme (una vez más) de que los grandes, al final, son los más accesibles.

#UNIVERSAL. Clara Hernández, nuestra compañera de redacción, recuerda cuando escuchó a su madre cantar en la cocina Corazón partío, esa canción que cuando ella escuchaba sentía un hormigueo cuando llegaba el estribillo (Quién me va a entregar sus emociones…). Luego se dio cuenta de que la vecina también la cantaba en el patio y escuchó a La Mala Rodríguez decir que era un hitazo. Fue cuando se dio cuenta de “que una canción puede ser universal y ser compartida por gente que ni imaginas y eso la hace aún más mágica”.

#UNA LLAMADA. La product manager de Musicales de Prisa Radio, Lourdes Moreno, en su día cubría eventos y le tocó ir a la presentación de los 8 conciertos que Alejandro Sanz dio en el teatro Gran Vía Compac con su disco Paraíso express. Escribió la crónica para los40.com. Al día siguiente, le tocó ir disfrazada de años 20 al estreno del musical de Cabaret y estaba en la puerta con problemas para entrar cuando recibió una llamada que pensó que le era la solución. Pero no, era su jefe que le pasó a Alejandro que quería felicitarla por su crónica y ofrecerle más entradas.

#LA FOTO. Luis Miguel Ortiz, editor de vídeo en web, recuerda cuando grabó una entrevista que le hizo Rafa Cano (compañero de Cadena Dial) en su casa. En un momento dado hablaron de Freddie Mercury y estalló un foco y decidieron que no había que mentar el nombre de esa leyenda en vano. Al acabar se hizo una foto con él pero confiesa que Alejandro primero quiso comprobar qué mensaje llevaba puesto en la camiseta (era de Los Juegos del Hambre).