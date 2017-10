Sube tu mejor musical.ly y gana un pase de backstage para LOS40 Music Awards

Shape of you – Ed Sheeran

La lluvia en los zapatos – Leiva

Yo contigo, tu conmigo (The Gong Gong Song) – Morat y Álvaro Soler

Complicidad – Vanesa Martín

Antes que no – David Bisbal

Despacito – Luis Fonsi, Daddy Yankee y Justin Bieber

Rockabye – Clean Bandit, Anne Marie & Sean Paul

Human – Rag´N´Bone Man

Something just like this – The Chainsmokers y Coldplay