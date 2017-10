Ahora sí ha empezado ‘GH’: Edredonings, conversaciones inéditas y verdadera motivación de Laura en el reality

Desde que el pasado jueves, GH Revolution anunciara que volvía el canal 24 horas, el interés por los concursantes ha ido en aumento en las redes sociales.

Ya existen dos bandos: el de Hugo y el de Cristian, una favorita que ha desvelado su motivación, Laura, y por supuesto, los edredonings.

Hugo vs. Cristian, los enemigos públicos que capitanean la casa

Durante las segundas nominaciones a la cara, Hugo le dio puntos a Cristian por haber hablado de las relaciones íntimas con su chica.

Al catalán le sentó fatal y entraron en una pelea de gallos en la que el resto de compañeros se posicionó en un bando y en otro.

El público, sin entender mucho de lo que había pasado al no conocer la conversación a la que se referían, no sabía a quién apoyar. Hasta ayer, que en el Debate, Jordi González mostró las palabras inéditas de Cristian:

"Mi novia me araña toda la espalda, incluso a veces me hace sangre. Es un dolor que me gusta", relataba. Unas palabras que le sirvieron para llevarse los puntos de Hugo y separar a la casa.

Miriam y Rubén, segundo edredoning, ¿de conveniencia?

Miriam y Rubén se han convertido en la segunda pareja de la casa que ha hecho edredoning, tras el de Carlota y José María.