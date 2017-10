Kiko Matamoros abandona ‘Sálvame’ para cumplir este sueño ¿imposible?

Rosa Benito, Karmele Marchante, Raquel Bollo y ahora Kiko Matamoros. El que fuera uno de los colaboradores titulares de Sálvame se despidió este sábado del programa para siempre.

El polemista ha decidido dejar atrás una etapa y afrontar nuevos proyectos tras ocho años dejándose la piel en el formato estrella de Telecinco.

Los proyectos de Kiko Matamoros

"¿Crees que de verdad me importa algo que la Pantoja tenga celulitis?". A Matamoros ya no le interesan los quehaceres de Sálvame. De hecho, el colaborador admitió durante su entrevista en Sábado Deluxe que ya no se divierte en el espacio producido por La fábrica de la tele.

Esta ha sido una de las muchas razones que le han llevado a tomar la decisión de marcharse del programa para intentar cumplir su sueño profesional.

Y es que Kiko Matamoros confirmó a Jorge Javier Vázquez y compañía que había recibido una jugosa oferta para trabajar en la radio hablando de política y deportes. No obstante confesóm lo que realmente haría feliz al también representante es montar un club de jazz: "Lo digo en serio, es lo que me haría inmensamente feliz".

Este es el sueño de Kiko Matamoros a corto plazo. Ahora bien, ¿volverá a Sálvame en el futuro cercano como dicen las malas lenguas? Hagan sus apuestas...