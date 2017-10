Batman The Animated Series llegará en Blu-Ray

El pasado domingo se anuncio en la New York Comic-Con que Batman: The Animated Series se lanzará remasterizada en Blu-Ray en 2018.



La colección se anunció en la charla de 25º aniversario de la serie, con el publicista de animación Gary Miereanu informando al público asistente. No se han facilitado más detalles, así que no podemos decir nada todavía del precio o de la fecha exacta de lanzamiento, sólo que llegará "a finales de 2018".



Sólo Batman: La Máscara del Fantasma, largometraje perteneciente a la misma serie de animación, ha sido lanzado en Blu-Ray con anterioridad. La última vez que vimos algo de la serie en formato doméstico en España fue en forma de recopilaciones publicadas por Warner que agrupaban los episodios de cinco en cinco y que ni siquiera conformaron la serie completa. En EEUU y UK, por el contrario, se lanzarón en DVD en el año 2008.



Batman The Animted series debutó en 1992 y todavía se mantiene como la mejor adaptación de un cómic a formato animado jamás creada, habiéndose ganado cuatro premios Emmy por ello.

La serie original se emitió hasta el '95 para ser continuada por The New Batman Adventures que se emitiría del '97 al '99; formando ambas un total de 109 episodios.