Coldplay estrenando canción y 6 cosas más que nos dejó el concierto por México

#MENSAJES DE APOYO. La lista de artistas que se subieron al escenario del Zócalo fue grande. Mexicanos como Camila, Carlos Rivera, Ha*Ash o Carla Morrison. Españoles que consideran el país como su segunda casa como Bunbury, Pau Donés o Miguel Bosé. Y muchos otros que no quisieron dejar de mostrar su apoyo al país que les ha dado tanto como Chayanne.

Y los hay que no estuvieron presencialmente pero no quisieron pasar la oportunidad de mandar sus mensajes de apoyo como Enrique Iglesias, Shakira, Morat, Ana Torroja, Hombres G, Andrés Calamaro o Jennifer Lopez.

#SÍMBOLOS MEXICANOS. Si en música hay algo que identifica al país son los mariachis y con ellos quiso acompañarse Bunbury en su presentación. Recordó algunos de sus viejos éxitos acompañado por estos músicos con los que ha compartido grandes momentos en tantísimas ocasiones. El zaragozano dejó claro que su carrera no hubiera sido la misma sin este pueblo. También las hermanas Ha*Ash se pusieron el sombrero típico de su país.

Bunbury, rodeado de mariachis. / GettyImages

#COLABORACIONES. Fue una noche de unión y de compartir y eso se vio reflejado no sólo en el espíritu que les congregó con el único ánimo de ayudar, sino en las colaboraciones que vimos sobre el escenario. Juanes y Mon Laferte no dudaron en cantar juntos, igual que Miguel Bosé y Ximena Sariñana o Ha*Ash y Carlos Rivera.

Grande @monlaferte, siempre un placer compartir contigo. ##estamosunidosmexicanos Una publicación compartida de JUANES (@juanes) el 8 de Oct de 2017 a la(s) 11:08 PDT

#SORPRESA INESPERADA. Ni estaba anunciado ni se le esperaba pero el veterano Roger Waters (que os sonará por Pink Floyd) quiso sumarse a esta iniciativa y apareció en las pantallas a través de una grabación en la que se le veía con la bandera mexicana de fondo y su banda junto a él interpretando Wish you were here.

Una publicación compartida de Markovich (@marco___ayala) el 8 de Oct de 2017 a la(s) 10:19 PDT

#INTERGENERACIONAL. La solidaridad no entiende de edades y, por eso, no le extrañó a nadie ver compartir escenario a dos personas de generaciones tan diferentes como la de Miguel Bosé y el youtuber mexicano Juanpa Zurita que se están convirtiendo en grandes amigos.

Todos tenían un objetivo común y se sintió a lo largo de la tarde noche en la que cada cual expresó su cariño al país a su manera.