Bromas Aparte: por qué no nos los podemos tomar a broma

Bromas Aparte llevan más de un lustro dando guerra bajo el eslógan "Sexo, bromas y rock and roll" (y lo llevan hasta sus útlimas consecuencias, ¿recuerdas su desfile de gayumbos en el último Festival Primavera Pop?).



Sin embargo, es ahora cuando su nombre ha explotado en emisoras, bares y playlists para convertirse en una de las propuestas más efectivas del rock millenial (es decir, un género atractivo y adictivo que canta al amor, al desamor, a la amistad o las preocupaciones propias de su edad —"nuestras mierdas", resumen ellos— con una energía desarmante). Así:

El próximo 10 de noviembre podrían obtener un reconocimento de LOS40 Music Awards, donde aspiran a un premio a mejor banda revelación nacional (compiten con Bombai, C. Tangana, Blas Cantó o Taburete).

Mientras llega el momento,recopilamos algunos datos que demuestran su proyecto se puede tomar de muchas manera, pero nunca a broma.

1) Todas sus canciones son himnos. ¿Y si no que son Dama y Vagabundo, Mi vida sin ti o el reciente Cuida de tus gatos? Los temas de Bromas Aparte son contagiosas a más no poder. Dale al play... ¡si te atreves y no te da miedo quedarte enganchado!

2. Están como cabras... ¡y te partes! Ya lo decían en su canción Estoy loco, aunque en ese caso la demencia era por amor. Sus apariciones siempre son divertidas y un poco disparatadas. Saben reírse de sí mismos y no les importa presentarse como "cinco tontos muy tontos". En sus visitas a LOS40 siempre han demostrado su buen rollo. Mira este saludo que no pudo ser... ¡y que nos encanta!

3. Son los amos del photocall. Puede que otros sean más altos o más guapos, pero a gracia sobre una alfombra roja y en rigidez de tupé (mucho laca les han robado a sus madres, confiesan) no les gana nadie. En el escenario Keko, Guille, Alex, Marcos y Lalo también demuestran que de actitud andan sobrados.

4. Club de fans bromeros. Al igual que las grandes estrellas del pop, los fans de Bromas Aparte tienen su propia denominación. Se trata de los bromeros y a veces han llegado a convertir a la banda madrileña en trending topic.

5. Velan por las mascotas. Al menos, eso sugiere el título de su último single, Cuida de los gatos (el texto pide a una ex que les cambie de arena y les alimente). El tema, además, anticipa un segundo álbum que promete contener sonidos diferente.

6. Compositores, músicos... Son muchas las ocasiones en las que Bromas Aparte se han molestado en descartar que sean una boy band. Ellos componen sus canciones y tocan sus música, algo que les llena de orgullo. Además, cuando toman el escenario sudan y nos hacen sudar.