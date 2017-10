P!nk: “No pinchan a chicas de más de 35 años en las radios a no ser que seas Beyoncé”

Cuando Madonna tenía 34 años ya hablaba de la caducidad por ser mujer: “He escuchado a mucha gente decir: ‘Oh, eso es tan patético, espero que no siga haciendo eso en 10 años’. Y pienso, ¿a quién le importa? ¿Qué si lo hago haciendo? ¿Hay una regla? ¿Se supone que te mueres cuando tienes 40?”.

El ‘ageism’, o discriminación por la edad, es un tema que viene de lejos y que siempre ha estado muy presente en la industria de la música en la que parece que tienes que ser joven para triunfar.

P!nk ha vuelto a poner de relieve este debate en una entrevista con The New York Times. Está a punto de publicar nuevo disco y es tiempo de reflexión.

“Nunca fui tan grande como Christina o Britney. Si miras cualquier párrafo sobre música pop, no me verás mencionada”, asegura.

Está claro que llega con espíritu crítico aunque, parece ser que, asimilado. “Prepárate, no pinchan a chicas de más de 35 años en las radios Top 40, por supuesto, hay excepciones, pero suelen ser canciones, no artistas, a no ser que seas Beyoncé”, reivindica.

Ella tiene ahora 38 y esta misma semana publica Beautiful trauma un disco del que ya nos ha presentado tres nuevos temas que, aunque no han sido nº1, sí se han paseado por las listas de ventas. ¿Será una excepción?

El caso americano

De todas formas, hemos querido comprobar si tiene razón en su análisis y hemos echado un vistazo a la listas de Billboard. En la de artistas descubrimos que en los 50 primeros puestos nos encontramos sólo con 12 mujeres y sólo dos, mayores de 35.

Ella, P!nk, ocupa la posición nº29, así que no es de las que más se puede quejar. La otra es Fergie que ocupa la posición nº46.