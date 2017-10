Renovarse o morir, es la premisa a la que muchos djs y productores han tenido que alinearse antes de perder su conexión con la electrónica contemporanea.

Dj Tiesto lo hizo hace tiempo, dejando de lado los sonidos mas tranceros y progresivos y conectando con esa nueva manera de hacer música con un enfoque más dirigido al mundo Pop.

DJ Tiesto y Aloe Blacc atacan con uno de los temazos del otoño.

Le fue increible con aquel Wasted, con la exquisita interpretación vocal de Matthew Koma, la volvio a partir con Vassy y su Secrets, y repitió con On My Way, con la colaboración de Bright Sparks.

El contaataque ahora es de lo más tentador, porque con Dj Tiesto ha colaborado para este nuevo single Carry Me Home, una de las voces más emocionales del panorama R&B en los EEUU, la del americano Aloe Blacc, a quien muchos de nosotros conocimos gracias a su tema con Avici Wake Me Up.

En la producción han participado también los noruegos Stargate, duo que ha trabajado con nombres de alto nivel, como Beyonce o el mismísimo Ne-Yo.

Carry Me Home es una superproduccion en toda regla , una de esas canciones que ilumnina el ambiente, suene donde suene. Poderio voval y melodias que elevan el ego en medio de una demostración electro-pop imbatible. Larga Vida Tiesto!

Echa un vistazo al video Lyric para contrastar tu opinión.