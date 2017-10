El “reggaeton”, eso que a todo el mundo gusta pero nadie lo reconoce

No sabemos por qué pero hay algo que hace que nos avergoncemos de que nos gusta el reggaeton. Mucha gente cree que queda mal cuando dice que le encanta escuchar J Balvin o Daddy Yankee. Vamos, que todavía hay mucho prejuicio. Pero bien que cuando te ponen ''Felices los 4'' en la discoteca no puedes dejar de bailar...



A todo aquel que aún no lo asuma hemos querido darle una noticia: El reggaeton es la música más consumida por los universitarios. Así que tan malo, tan malo no será... Asumamos que los ritmos latinos se han hecho con el panorama musical. Que no puedes ir al gimnasio, a un club de copas caras e incluso a la verbena de tu pueblo sin escucharlo...

Nosotros hemos querido ver qué piensa la gente sobre el reggaeton. Pero no solo los universitarios, sino la población general. Desde los más mayores a los más peques...

Entre ellos, Flori Tato de 83 años ha dicho: ''Esa música no me gusta porque no me gusta. Una buena zarzuela, una buena canción española, un buen paso doble, pero esa música... Anda ya, hombre''.

Sin embargo, ha habido opiones de todo tipo, Ana de 87 años ha dicho: ''Me gusta mucho, todo lo que sea bailar me ha gustado toda la vida. Mover las caderas y menearme por to' los laos''.

Los más peques también tienen opiniones muy diversas. Desde que no les gusta lo que dicen en las letras hasta que está muy bien porque es lenta y mola.

Victor Lenore (musicólogo y periodista) en un artículo de El País, asegura que este rechazo se debe a que hay un prejuicio occidental que considera que todo aquello que esté relacionado con el cuerpo es pero que lo que habla del alma. Y no negaremos que la música reguetonera suele basar sus letras en lo físico.

Nosotros desde aquí sólo queremos animaros a que escuchéis lo que queráis y no tengáis reparo en decirlo. Que te gusta el reggaeton, ¡pues ele! Que no, pues lo dices también; pero hombre, no mientas porque creas que no es cool.