Milky Chance adelantarán la primavera en Barcelona y Madrid

Que Milky Chance anuncien conciertos en España siempre es una buena noticia. Y es que la banda alemana siempre transmite la calidez de sus canciones en conciertos que terminan siendo grandes fiestas llenas de alegría y color.

No te deberías perder esos dos conciertos de Milky Chance, recomendados por LOS40 Trending, que servirán como una llegada anticipada de la primavera: 5 de marzo en la Sala Apolo de Barcelona, y 6 de marzo en La Riviera de Madrid. Las entradas ya están a la venta a un precio de 28 euros.

Con estos shows la banda traerá la inspiración y el ritmo de Blossom, un segundo disco lleno de matices, que convierten sus melodías en divertidos puzzles que tienen como única intención hacerte pasar un buen rato.

Milky Chance llega a este punto sumando nuevos instrumentos, pero manteniendo el protagonismo de esa guitarra acústica que nos grabó a fuego la melodía de canciones como "Stolen Dance" o "Down By The River".

A ese segundo trabajo de los alemanes hay que reconocerle mucha valentía. Se trata de un álbum que busca convertirles en algo más que un one hit wonder, tarea que ellos asumen con muchas ganas de experimentar con su sonido para hacerlo crecer sin perder sus señas de identidad.

Aunque tengan mayores ambiciones, Milky Chance sigue siendo esa banda a la que desearías escuchar el resto de atardeceres de tu vida. Escucha canciones como "Blossom" o "Cocoon", y me darás la razón.