Carlos Vives asegura que Maluma no es un caballero y que le gusta la música pornográfica

Hubo un tiempo en el que Maluma y Carlos Vives colaboraban. Hicieron juntos temas como Volví a nacer o Ella es mi fiesta. Incluso Maluma llegó a hacer su propio remix de La bicicleta, el éxito de Vives con Shakira. Pero ahora, parece que será difícil volver a verles compartiendo algo.

No sabemos muy bien por qué pero a Vives le ha dado por criticar la música de su compatriota cada vez que tiene oportunidad. La última ocasión se la ha dado Clarín, un medio argentino que le entrevistó a raíz del lanzamiento de su nuevo disco.

Cuando comenzaron a hablar de reggaeton, el género del momento, Vives no dudó en afirmar que “es contenido sexual explícito; para un caballero es difícil entenderlo”.

Unas declaraciones que dejan ver entre líneas que su otrora amigo Maluma, no es un caballero, claro que tampoco Luis Fonsi, Daddy Yankee, Nicky Jam, Enrique Iglesias o todos los artistas que se han dejado seducir por este género.

“Hay una ley que dice que los caballeros perdemos la memoria. Le pierden el respeto a la mujer, es una cuestión de educación y cultura. Me llama la atención los jóvenes hablando de esas cosas y eso me hace recordar una frase de mi abuelo: ‘Dime de qué te ufanas y te diré que qué careces’. No puedo entender al tipo cantando lo que hace a una mujer, jactándose de eso”, explicó sobre el tema.

De hecho, su postura se ha radicalizado de tal manera que Vives ha decidido incluir en ese nuevo disco Nuestro secreto, un reggaeton antireggaeton.

“Soy papá, tengo cuatro hijos”, explica, “sabes lo que quieres para ellos y lo que no quieres. A mucha gente eso le parece muy chévere para el pueblo pero no para sus propias hijas”.

Y después de decir esto todavía asegura que no tiene nada en contra del reggaeton. “Respeto todos los estilos. No tengo nada en contra del reggaeton pero llevo muchos años en el negocio y no se puede subestimar el poder educativo de los medios y de la música llamada ‘comercial’. Uno le tiene que dar al público buenos mensajes”, afirma.

Pero que conste, para los amigos de Gran Hermano que no soportan que no se digan las cosas a la cara, que él reconoce que lo ha hecho, se lo ha dicho a Maluma.

“A mí hay cosas que me parecen perversas y se lo dije a Maluma: ‘¿Qué es el trap?’ Es un género con temáticas sexualmente explícitas en inglés. Estos jóvenes están copiando eso. A Charly García lo influenció The Who y se expresa con esas cosas. Y a Maluma le gusta el trap”, argumenta.

Pero claro, su concepto del trap no es muy elevado. “Es música pornográfica. ¿Dónde ves tu pornografía? En canales especializados, no cuando prendes la tele”, sentencia.

Después de este tipo de declaraciones (que no es la primera vez que las hace) es más que probable que Maluma y él no vuelvan a colaborar.