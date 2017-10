Estos son los cantantes que este 2017 han entrado en el Libro ‘Guinness World Records’

Guinness World Records es la autoridad global en logros récord reconocida en el mundo entero. En 1955 empezó a publicar un libro anual con los retos superados o logrados a lo largo del año.

Desde entonces se han vendido de esa publicación 136 millones de copias en 20 idiomas y en más de 100 países y ahora ya tenemos disponible la edición 2018.

Un libro para entretener con las cosas que son capaces de conseguir personas que pueden considerarse únicos o los mejores en lo suyo (que hay de todo). Nosotros hemos querido detenernos en los que tienen que ver con la música, y sí, también hay artistas españoles.

#Drake. Con One dance ha conseguido el tema más reproducido en Spotify con 1.182.920.493 reproducciones (hasta el 13 de abril de 2017). Claro que no había llegado el éxito de Despacito al que veremos en el próximo libro, seguro.

#Drake. Ha logrado convertirse en el solista con más temas colocados en el Hot 100 de Billboard. Hasta abril eran 154.

#Michael Jackson. Tiene el logro de mayores ingresos de una celebridad fallecida. Según Forbes 825 millones de dólares brutos.

#Paul McCartney, John Lennon y George Harrison. Es suyo el vinilo más valioso. Su single That’ll be the day/ In spite of all the danger (1958), de antes de ser los Beatles está valorado en 124.400 dólares.

#5 Seconds of Summer. El grupo más popular en Snapchat.

#Selena Gomez. Tiene el mayor número de seguidores en Instagram. A 21 de febrero de 2017 eran 10.607.553.

#Pikotaro. Tiene la canción más corta que ha logrado entrar en el Hot 100 del Billboard. Pen-Pineapple-Apple-Pen dura 45 segundos.

#Taylor Swift. Doble record. Uno, tener los ingresos anuales más elevados de todos los tiempos por una estrella de pop femenina. Dos, ser la que más semanas es nº1 en la lista Artist 100 de Billboard.

#Ruth Lorenzo. Se lleva el record de más conciertos en directo en 12 horas en varios lugares. Lo logró el 19 de octubre de 2016 con una gira por 8 ciudades para apoyar el Mes de la conciencia sobre el cáncer.

#Arkano. Suyo es el maratón de rap más largo. Los pasados 28 y 29 de octubre estuvo 24 horas, 24 minutos y 27 segundos dentro de una caja transparente instalada en Madrid rapeando.