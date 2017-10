Aquí tienes 10 planes por los que no pagarás un duro (en Europa)

Si preguntamos por hobbies, mucha gente contestará que viajar. Dicen que es uno de los más extendidos pero también de los más soñados y anhelados porque no todos los bolsillos pueden permitírselo.

Hoy queremos demostrar que viajar no tiene por qué arruinarnos. De hecho, ya hay una guía de Lonely Planet, Las mejores cosas de la vida son gratis, que nos demuestra que es posible.

Recoge 884 experiencias en 60 ciudades diferentes que puedes disfrutar sin pagar un duro o, en algunos casos, pagando muy poco dinero.

Lo han elaborado varios viajeros que nos ofrecen su experiencia para ahorrar y encajar nuestro presupuesto. Nosotros hemos echado un vistazo y nos hemos enamorado de 10 planazos por Europa que merece la pena probar algún día:

#1. COPHENAGUE. Un paseo por Christiania libre, una ciudad semiautónoma que atrae a artistas e inconformistas. Nació en los años 70 cuando los okupas tomaron un cuartel abandonado y construyeron un barrio alternativo en el que pasó su infancia Lukas Graham. Si le has escuchado habrás oído hablar de este curioso lugar que ofrece rutas gratuitas.

#2. LISBOA. Una visita al Cementerio de los Placeres, y que nadie piense mal que el nombre viene de un barrio cercano. Cuando se pone el sol, poder disfrutar de las estatuas de los difuntos entre capillas funerarias tan grandes como casas será una experiencia inolvidable. Y de extra, podrás disfrutar de las vistas del Valle Alcántara y el río Tajo.

#3. PARÍS. Perderse por el Marché Paul Bert, más conocido como el mercado de pulgas de St-Ouen es una de esas cosas que hay que hacer si visitas la ciudad. No pagarás un duro a menos que quieras comprar alguna de las reliquias, obras de arte o pieza de colección que encontrarás en sus calles. Es una especie de Rastro de Madrid lleno de arte y curiosidades.

#4. REIKIAVIK. No te costará nada pasa un rato en la Torre Imagina la paz. Un homenaje de Yoko Ono a John Lennon. Está alimentada con energía geotermal que utiliza 15 reflectores para proyectar con haces de luz este mensaje de esperanza desde un pozo con un millón de deseos escritos por soñadores de todo el mundo.

#5. MADRID. Si el arte del siglo XX es el que más te llama la atención, un buen plan es pasarte por el Centro de Arte Reina Sofía un domingo por la tarde (que es gratuito) tras haberte tomado un aperitivo por el barrio de las letras. Disfrutarán de pintores tan emblemáticos como Picasso, Miró y Dalí.

#6. AMSTERDAM. Si eres de los que disfrutan con una cata de quesos, no puedes perderte una visita al Museo del queso en la capital holandesa. Además de probar las delicias locales sin pagar un duro podrás hacerte unos selfies de lo más divertidos con los trajes típicos de la zona.

#7. BARCELONA. Si todavía no te has perdido por el laberinto de pasillos del Mercado de la Boquería no sabes lo que es disfrutar de las delicatesen de un mercado de toda la vida adaptado a los tiempos de ahora. Muy gourmet y apetecible, será imposible salir sin un smoothie o un poco de fruta cortada para tomar en el momento (eso sí tendrás que pagarlo).

#8. ATENAS. Si pasas por la capital griega cuando están de celebración no puedes perderte un cambio de guardia. Es una vez cada hora y verles luciendo faldas cortas y zapatos con pompones es una imagen impagable.

#9. BERLÍN. La memoria es algo que hay que tener presente para no repetir errores, o eso dicen. Es difícil que los pelos no se te pongan de punta cuando visitas el campo de concentración de Sachsenhausen que acogió unos 200.000 prisioneros entre 1936 y 1945, muchos de los cuales fueron asesinados. Son de esas cosas que marcan.

#10. BUDAPEST. No tendrás que pagar nada por un paseo por Isla Margarita, en medio del Danubio. Es como un pequeño oasis de 2,5 km casi totalmente peatonal con jardines, ruinas medievales y terracitas para descansar un poco.