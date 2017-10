Cathy Jones o Britney Spears, ¿quién la canta mejor?

Detrás de Toxic, la mítica canción de Britney Spears, había un equipo de compositores y productores suecos que trabajaron codo a codo con la compositora y cantante Cathy Jones.

En el año 2003 la solista junto a Henrik Jonback, Christian Karlsson y Pontus Winnberg crearon y produjeron este tema destinado a convertirse en uno de los grandes hits de la música a nivel mundial.

Pero su camino hasta convertirse en la Mejor Canción de los Premios Grammy 2013 no fue sencillo. El equipo de composición liderado por Cathy Jones la creó pensando en Kylie Minogue.

La solista australiana estaba componiendo su álbum Body language y no encontró hueco en él para Toxic y finalmente fue a manos de la Princesa del Pop que la convirtió en segundo single de In the zone.

El resto es ya historia de la música. El equipo de Britney Spears tiró la casa por la ventana gastándose un millón de dólares para grabar su vídeo conquistando el número 1 en medio mundo (Australia, Canadá, Irlanda, Noruega, Reino Unido...) y vendiendo más de 8 millones de copias (la tercera canción más vendida de la primera década del siglo XXI).

Ahora que has escuchado la canción original y la versión de Britney Spears... ¿quién crees que la canta mejor?