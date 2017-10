¿Quieres saber cuál fue el juego del año (GOTY) cuando naciste?

Si eres un verdadero amante de los videojuegos seguro que en algún momento has echado la vista atrás para disfrutar de títulos clásicos a los que no habías jugado porque ni siquiera habías nacido.

Si tienes menos de 40 años te va a gustar este listado que recopila los títulos que fueron designados Videojuego del Año.

Aunque en realidad el GOTY sólo es oficial desde 2003, los compañeros de 3D juegos han recurrido a prestigiosas publicaciones de la época para elegir los mejores juegos del año desde 1980.

Overwatch, The Witcher 3, Dragon Age, Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, Bioshock o Uncharted seguro que son títulos a los que has dedicado miles de horas pero el listado incluye muchos clásicos.

Space Invaders, Donkey Kong Jr., Out Run, Sonic The Hedgehog, Street Fighter o Mortal Kombat no podían faltar en este top.

Ah, y si rozáis la cuarentena y habéis creado vuestra propia familia este año es probable que tengáis que decirle a vuestro hijo/a que en 2017 todo apuntaba a...

¿Quieres saber cuál fue el juego del año en el que naciste? ¡Mira!