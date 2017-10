Si un niño fuera rey de España pasaría esto...

Dani Moreno, El Gallo, vuelve a encontrarse con los más peques de la casa. Esta vez para ponerles en una situación un poco comprometida... Les dice que se busca rey para reinar España pero que si ellos quieren serlo al menos deben tener claro qué hace el rey de un país.

No podemos decir que no se han esforzado en sus respuestas porque vaya... ¡Imaginación no les falta!

Disfruta del vídeo porque seguro que te echas unas risas.